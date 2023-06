Kaže da je Pepeljuga iz stvarnog života: 'Stranac je pronašao moju cipelu, možda je on onaj pravi'

Jess Tawil, libanonsko-američka influencerica s prebivalištima u New Yorku i New Jerseyju, bila je izbezumljena kada je otkrila da je izgubila sandalu dok je putovala Libanonom ranije ovog mjeseca. Ali, izgubljena cipela možda joj dovede šarmantnog princa. U TikToku videu, koji je od tada prikupio 1,4 milijuna pregleda, Jess opisuje kako je izgubila svoju cipelu u gradu Baalbeku, prije nego što ju je pronašao galantni stranac, prenosi New York Post.

'POV: živite stvarnu priču o Pepeljugi u Libanonu', stoji u snimci. Jess, koja je paralizirana od struka prema dolje, nije mogla osjetiti kako joj je cipela skliznula s noge, ali je sumnjala da ju je izgubila tijekom putovanja. Odlučila je iskoristiti moć društvenih mreža - gdje ima 177.000 pratitelja na Instagramu i 2,3 milijuna na TikToku - prema savjetu svoje obitelji, u nadi da će pronaći svoju nestalu ružičastu sandalu s nitnama.

U roku od nekoliko minuta nakon što je na Instagramu objavila priču o zalutaloj papuči, Jess je dobila odgovor od stranca koji je rekao da će pretražiti grad. 'Muškarac mi je rekao: 'Ti si u mom rodnom gradu, ovdje živim. Reci mi gdje si točno bila i ja ću odmah otići', ispričala je Jess. Nije prošlo dugo prije nego što je neidentificirani princ pronašao Pepeljuginu cipelicu.

Nije jasno jesu li se njih dvoje već našli radi primopredaje, ali Jess je podijelila isječak video poziva koji je imala sa svojim herojem. Jess je bila oduševljena što je sandala pronađena, ali i njezini pratitelji bili su jednako oduševljeni. 'Ovo me podsjeća na seriju 'Kako sam upoznao vašu majku', komentirao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: 'Drago mi je što su cipele na sigurnom'. 'Ne postoji nijedna duša na ovoj planeti koja mi može reći da nisam Pepeljuga', odgovorila je Jess.

