Predviđali su da neće preživjeti porod, a danas najviše voli trčati sa svojim vršnjacima

Prije 14 godina rođenje ove djevojčice postalo je prava senzacija. Mlada majka Dari Borun na svijet je donijela djevojčicu čije srce nije smješteno u prsnoj šupljini već odmah ispod kože. Ovo se stanje naziva Cantrellova pentalogija i javlja se u 1 od 1 milijuna novorođenčadi. Mlada Virsaviya suočila se s brojnim izazovima zbog rijetkog stanja koje je ostavilo njezino srce nezaštićenim zbog nedostatka prsnog koša i trbušnih mišića. Tijekom trudnoće, liječnici su upozorili njezinu majku, Dari, da nerođena kći vjerojatno možda čak neće preživjeti trudnoću ili porod, prenosi Bright Side.

Unatoč mračnim prognozama, Darijina nepokolebljiva ljubav prema nerođenom djetetu natjerala ju je da nastavi s porodom. Danas ova izvanredna mlada djevojka uživa u svom životu, baveći se tipičnim aktivnostima koje pristaju njezinim godinama. 'Ona je doista čudo i sviđa mi se takva kakva je. Ona je apsolutno jedinstvena. Ona je jedna od milijun', kaže Virsaviyina majka koja na Instagramu ponosno dijeli slike svoje kćeri.

VEZANI ČLANCI:

Ove slike prikazuju Virsaviyino otkriveno srce u različitim pozama i okruženjima. Dari je vjerojatno crpila snagu iz svoje živahne djevojčice, koja obožava plesati, crtati, jahati ponije i slušati Beyoncé. Iako joj je trčanje zabranjeno, ona tu aktivnost ipak voli. Kako bi zaštitila svoje srce, Virsaviya uvijek nosi meku odjeću. Dari kaže: 'Volim svoju kćer takvu kakva jest. Takvu ju je Bog stvorio, ali ne želim da se ovo stanje dogodi drugoj djeci ako se može spriječiti. Podržavam rad NHLBI istraživača da nastave rasvjetljavati ovo stanje i možda pronađu način za njegovo liječenje'.

Virsaviyino zdravstveno stanje poznato je kao Cantrellova pentalogija i pogađa samo jedno od milijun živorođene djece. Zanimljivo je da joj njezino srčano stanje ne uzrokuje nikakvu bol niti je ometa u svakodnevnim aktivnostima. Unatoč njezinoj sposobnosti da se uključi u redovite životne aktivnosti, Virsaviya mora biti vrlo oprezna kako bi izbjegla ozljede prsa, jer bi to moglo predstavljati značajan rizik za njezino potpuno izloženo srce ispod površine njezine kože. Kako bi zaštitila svoj vitalni organ od ozljeda, nosi pokrivalo za prsa radi zaštite.

VEZANI ČLANCI:

Majka kaže: 'Virsaviyi nije lako živjeti sa srcem na vanjskoj strani grudi jer je stvarno izloženo i krhko, budući da se nalazi odmah ispod površine kože. Ponekad i meni i Virsaviyi može uzrokovati tjeskobu saznanje koliko je ona ranjiva'. Unatoč tome što je svjesna znatnih rizika povezanih sa svojim stanjem, djevojka odbija da je to ometa. Ona kaže: 'Ponekad može biti teško kada mi je razina kisika niska i osjećam vrtoglavicu. Ali, volim ostati aktivan i pjevati i plesati sa svojim prijateljima'. Virsaviya dobiva veliku podršku svojih obožavatelja na Instagramu koji njezinu priču nazivaju pravom inspiracijom. Ona dodaje: 'Moje srce je drugačije, ali me čini potpuno jedinstvenom i volim to'.

Djevojka s neobično velikim očima: "Zovu me 'Gollum' i 'Rango', ali meni se sviđa kako izgledam"