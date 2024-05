Kardiolozi otkrivaju: 'Ovo povrće jedemo gotovo svaki dan za zdravlje srca'

‘Jedi povrće’. To je savjet koji se većini ljudi govori odmalena. Možda ste se u mladosti izvukli s prehranom koja se uglavnom sastojala od brze hrane i jednostavnih - ne baš one koja uključuje povrće. Ali, nezdrave navike imaju načina da nas sustignu, posebno kada je riječ o zdravlju kardiovaskularnog sustava, piše Yahoo.

Nije slučajnost da samo 10% odraslih jede preporučeni dnevni unos povrća (dvije do tri šalice povrća dnevno), a bolesti srca su vodeći uzrok smrti. Redovita konzumacija voća i povrća znanstveno je povezana sa smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Ako povrće već nije ključni dio vaše prehrane, obaveza da ga redovito jedete može biti izazovna promjena. Da biste to učinili lakšim, može vam pomoći ako započnete s češćim dodavanjem samo jednog svestranog povrća u svoje obroke. Koji bi trebao biti? Postoji jedno povrće koje kardiolozi posebno preporučuju.

Naravno, znate da povrće koristi tijelu, uključujući i srce. Ali, možda vam nije jasno kako. ‘Povrće je važan dio zdrave prehrane za srce. To je zbog njihovog bogatstva raznim vitaminima uključujući B1, B2, niacin i folat, esencijalnim elementima poput kalcija i kalija te fitokemikalijama, koje su bioaktivni spojevi biljnog podrijetla’, kaže kardiologinja dr. Joy Gelbman.

B vitamini pomažu u održavanju krvnog tlaka na zdravoj razini, dok niacin pomaže u snižavanju LDL kolesterola. Folat je povezan sa smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara. Kalcij igra ulogu u održavanju otkucaja srca, a kalij blagotvorno djeluje na srce tako što smanjuje napetost u stjenkama krvnih žila, što pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Kao što je objasnila dr. Gelbman, konzumacija povrća pruža sve te prednosti u isto vrijeme!

Fitokemikalije u povrću posebno su važne za zdravlje srca. Znanstvena istraživanja pokazuju da pomažu u zaštiti od oksidativnog stresa, koji uzrokuje upalu u tijelu i može negativno utjecati na srce. Uz sve ove dobrobiti, povrće je također bogato vlaknima. Prehrana bogata vlaknima podržava zdravlje srca sprječavajući porast kolesterola i krvnog tlaka.

Iako svo povrće ima vlakna, fitokemikalije i niz vitamina i hranjivih tvari, postoji jedno koje dr. Gelbman posebno voli zbog svoje gustoće hranjivih tvari i raznovrsnosti: lisnato povrće. ‘Volim jesti lisnato povrće kao što su kelj, špinat i bok choy. Lisnato povrće posebno je dobro za zdravlje srca jer je bogato nitratima koji se pretvaraju u dušikov oksid, spoj koji može opustiti krvne žile’, kaže ona.

Dr. Deepak Vivek, kardiolog u Orlando Healthu, također kaže da je povrće koje najčešće jede lisnato povrće - posebno špinat. ‘Špinat podupire zdravlje kardiovaskularnog sustava na mnogo načina, uključujući poboljšanje osjetljivosti na inzulin i smanjenje oksidativnog stresa. Može pomoći i u snižavanju krvnog tlaka’, kaže on. To je, objašnjava dr. Vivek, jer je špinat bogat izvor vlakana, vitamina A, vitamina C, vitamina K, željeza, kalija i folata.

Špinat je povrće koje najčešće jede i kardiolog, dr. Sushant Khaire. Objašnjava da je željezo u špinatu važno za proizvodnju crvenih krvnih stanica. Dodaje i da špinat također ima vitamin E, antioksidans koji štiti tijelo od slobodnih radikala, koji mogu igrati ulogu u izazivanju bolesti srca, raka i drugih bolesti.

Dok je činjenica da je lisnato povrće zdravo za srce, još jedna prednost je to što je super svestrano. Možete ga integrirati u gotovo svaki obrok. ‘Uključujem špinat u salate ili ga pirjam uz nemasno meso pečeno na žaru’, kaže dr. Khaire. Dr. Vivek kaže da i on to radi te da ga često spaja s lososom. Ostali načini uključivanja lisnatog povrća u obroke uključuju dodavanje u jaja, jela od tjestenine, curry i juhe.

Konzumiranje više zelenila koristit će cijelom tijelu - uključujući i srcu. Svaki put kad pronađete način da ih dodate svom obroku, to je pobjeda za vaše zdravlje kardiovaskularnog sustava.

Znanstvenici došli do novih saznanja kada je najučinkovitije vježbati ako želite zdravije srce!