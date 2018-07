Kako sam se izgubio u splitskom Bermudskom trokutu

I ove je godine kao i lani Kantun Paulina partijanerski prehrambeni favorit. Nema tu što, redovi su i dalje tamo, ima klijenata svih boja i dezena koji dolaze probati najbolji splitski street food čak i po TripAdvisoru gdje pamtimo kako ima preporuke i za 2014. odnosno 2015. godinu. Gdje je broj jedan prilično uvjerljivom razlikom.

Jednostavan mali lokal u kojemu tri žene peku mljeveno meso u obliku u kojem želite, ćevapi ili pljeskavica s dodatkom ajvara, kajmaka pa s nešto povrća uz neko hladno pivo formula je koja tamo traje već godinama, zapravo desecima godina. Odnosno sada već gotovo pola stoljeća. Po nevjerojatno niskim cijenama za turistički ambiciozni Split Kantun Paulina nudi zaista ukusan obrok što su prepoznali i ULTRINI partijaneri koji tamo 'rade u smjenama'.

No, nije Kantun Paulina jedino zbog čega vrijedi doći do ulice Frane Matošića. Ako prema Kantun Paulini odnosno ulici Frane Matošića krenete kroz Tončićevu ulicu naići ćete na Pizzeriju Galija. Ovo je jedno od kultnih splitskih mjesta, kažu mi, prva komercijalna pizzeria u Splitu. Ima već četiri desetljeća od kada ju je osnovao legendarni splitski košarkaš Željko Jerkov.

Dugo je 'kod Jerkova' kako je mnogi i danas zovu slovila kao najbolja pizza u gradu a i danas odolijeva sve brojnijoj konkurenciji te se i dalje kvalitetom drži u vrhu, uvjeravaju me neki moji prijatelji iz Splita. Pošli smo u to uvjeriti se, nismo odoljeli takvim pričama pa smo sjeli na vrlo ugodan 'štekat' odnosno terasu, kako bismo rekli, primjerice u Zagrebu. Zaista je dobra pizza u Galiji, pojeli smo onu koja se zove Mirakul s repićima kozica. Motivirali smo se, izgleda da vrijedi u južnoj metropoli napraviti jednu temeljitu inspekciju pizzerija. Interijer je ono što je na nas ostavilo dodatni pozitivan utisak.

Sve u drvu, dominira veliki šank iza kojega je krušna peć koja se, kažu, nije gasila praktično od kako je pizzeria i otvorena. Isto kao što se nisu mijenjali recepti po kojima se pizze tamo rade. No, većinu tih informacija doznali smo slučajno, živom rječju, dok je ULTRA nema se vremena koristiti internetske platforme. U potrazi za kakvim dobrim a do sada neisprobanim zalogajem ugledali smo ispred lokala odmah do Kantuna Pauline a preko puta Galije točionik.

Ljubitelj piva je ljubitelj piva, morao je skrenuti pogled. - E, pa znam ja vas! Vidio sam vas sigurno na onim pivskim festivalima, rekao je gospodin s majicom na kojoj je stajalo Birra del Borgo. Jasno da smo se zainteresirali za jedan od najpoznatijih talijanskih pivskih brendova. - Eto nas, samo da nešto pojedemo, obećali smo i obećanje ispunili. - Trebate probati ovaj pilsner, Diana koja je vlasnica njihova je zastupnica već godinama, rekao je gospodin, a vlasnica je nitko drugi nego Diana Jelaska, nekada poznata rukometašica a danas jedna od splitskih faca. - Mi smo zapravo i pioniri craft piva u nas, ja sam ambasadorica Birre del Borgo za bivšu Jugoslaviju, kaže nam Diana o kojoj se pisalo i kao o strastvenoj bajkerici. Neopravdano bi bilo o njezinu dućanu pisati tek kao o trgovini i lokalu s pivima.

Jer to je daleko više, riječ je o pravoj špilji s blagom kada se o talijanskim, ali i najkvalitetnijim domaćim, delicijama radi. - Kokteli od piva Birra del Borgo, pa onda sirevi, maslinova ulja, svega ovdje ima. Prepoznali su to gosti, dolaze nam, recimo, redovito ekipa Španjolaca koji ovdje sjednu i ne idu dok se ne zasite Rioje ili tequile. I nisu jedini, kaže nam gospođa Jelaska. Interijer je posebno projektiran i doista izgleda kao mokar san bilo kojeg hedonista, nema centimetra koji nije iskorišten, a većinom je to kako bi se izložio kakav provolone, mozzarella ili parmigiano, boca vina ili piva. - Da, ako želiš nešto posebno, pa i tradicijsko, onda moraš doći ovdje. Ima u Splitu sada bezbrojnih lokala, puno je jako dobrih, ali mi svi smo ovdje već godinama. Ovo je pravi splitski Bermudski trokut, lako se izgubiti u ovom našem carstvu okusa, kaže nam Diana Jelaska.