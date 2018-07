'Srce mi je puno jer je danas Split sjedište mladih ljudi iz cijelog svijeta'

Ako je suditi prema drugom danu ULTRA Europe, sasvim je moguće da se doista dosegnu od organizatora najavljivane brojke gdje je nadanje više od 150.000 posjetitelja. Iako su, normalno, sve oči u Hrvatskoj u vrijeme igranja naše četvrtfinalne utakmice s Rusima bile usmjerene prema nekom TV ekranu čemu se pridružio i velik broj partijanera.

Pa je onda priliv na poljudski stadion bio nešto sporiji. Pobjeda je učinila svoje. Nitko nije želio ostati slaviti kod kuće, no kasnije se vidjelo što su partijaneri čekali. Cheat Codes odjeveni u hrvatske dresove propisno su protresli Poljud šaljući također i poruke podrške igračima čiji se svaki dodir s loptom najpozornije pratio, američki je DJ trojac svoj nastup imao upravo kada je igrala Hrvatska.

[video: 25753 / ]

Nakon njih Galantis je do kraja rasplesao publiku koju je u međuvremenu zabavljao službeni ULTRIN najavljivač Damian Pinto čestitkama na pobjedi hrvatske reprezentacije.

Jedna od legendi scene nekadašnji član Swedish House Mafie u kojoj je bio s današnjim dvojcem Axwell /\ Ingrossom, Steve Angello učinio je da publika nije mogla odoljeti njegovom ritmu, kako se, uostalom, i očekivalo.

No, prava je ludnica nastala kada su za pult izašli The Chainsmokers. Odjeveni u kockaste dresove američki je

duo napravio doista rijetko viđeni spektakl zbog kojeg se brojka posjetitelja opasno približila onoj od petka.

[video: 25754 / ]

Niz hitova poput Everybody Hates Me, Sick Boy, Closer pa onda i njihov najveći hit Something Like This natjerali su s lakoćom publiku da zajedno s njima zapjevaju.

Foto: Borna Filić/PIXSELL Foto: Borna Filić/Pixsell

Sve je završio uvijek beskompromisni Hardwell. No, kao i svaki puta, sjajan je tulum napravio Carl Cox na

Resistance Stageu koji je doista simbol ULTRE a primjetno je kako je ovaj puta na tri prateća stagea bilo i doista puno više ljudi. DJ porijeklom s Barbadosa u tri je sata bez milosti partijanere držao na nogama.

Po prvi je puta vidio što je to ULTRA Europe ministar turizma Gianni Capelli i to u pratnji sina. I nije skrivao oduševljenje. - Sjajno je doista, nevjerojatno je da je ovo već šesta po redu ULTRA. Za nas turizam znači isto onoliko koliko i sport, ove smo godine sve pripreme odradili na vrijeme, zajedno sa spotom koji ste vidjeli već prije dva-tri mjeseca. Organizatoru čestitam, čuli ste da su u petak oboreni svi rekordi za prvi dan, večeras će biti još bolje i kvalitetnije. Hrvatska je najprepoznatljivija u Europi i svijetu po sportu i festivalima. Presretan sam danas na ULTRI i s reprezentacijom i svima onima koji su je bodrili, ovim festivalom i njegovim organizatorima, svim turistima iz ovih 150 zemalja koji dolaze na ULTRU. Hrvatska ovim putem definitivno izlazi u cijeli svijet. Ostajem do jutra!, rekao je ministar turizma.

Organizator ULTRA Europe Joe Bašić potvrdio je kako je u petak oboren rekord pa izrazio nadu da će Hrvatska otići sve do finala.

- Danas će ovdje na ULTRA Europe pobjedu hrvatske reprezentacije slaviti gosti iz više od 150 zemalja. Velika je odgovornost koju smo zajedno s gradom i njegovim službama preuzeli kod organizacije ovog festivala, sve je do sada prošlo sigurno jer se najviše brige i vodi oko sigurnosti posjetitelja. Pokazalo se u petak da smo najbolje organizirani brend s najviše dolazaka trenutno u

Hrvatskoj a s najmanje pritužbi, rekao je Joe Bašić. Ni splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban nije skrivao oduševljenje kako pobjedom tako i ULTROM.

- Isto sam prvi puta na ULTRI! Srce mi je puno jer danas je Split sjedište svih mladih ljudi iz cijelog svijeta, a Hrvatska je cijelom svijetu pokazala što može i do kuda može dogurati. Rekao sam svima prije Danske, bit ćemo svjetski prvaci, upravo onako kao što to Joe radi s ULTROM, upravo onako kako mladi iz cijelog svijeta dolaze u naš Split, tako će i Hrvatska postati prvakom svijeta. Glazba? Ma lebdim već dva dana, ali i od projekata koje radimo ovdje, rekao je Boban.