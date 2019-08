Kako izgledaju kuće u Herengrachtu, jednoj od najskupljih lokacija u Europi

Kuće na amsterdamskom kanalnom pojasu dragulj su svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. S obzirom na stroge propise pri obnovi 400-godišnjih objekata, istražili smo kako su javne zgrade prenamijenjene: od gradonačelnikove kuće do Hoxton hotela, preko nacionalne knjižnice do Andaza, koji je uredio slavni Marcel Wanders, kultnog kluba SOHO smještenog unutar nekadašnjeg ureda za trgovinu, jednog od najelegantnijih prostora u gradu te stare banke “The Duchess”. Ovo je jako dobar primjer kako su se dobili funkcionalan prostor unatoč tome što ja na građevinu stavljen pečat zaštićenog spomenika.

Sagrađene tijekom 17. stoljeća u Zlatno doba, kuće su bile domovi i uredi dobrostojećih trgovaca, bankara, obrtnika, doktora i umjetnika. Nakrivljene su, uske i visoke, s velikim prozorima te vrtoglavo strmim unutarnjim stepenicama. Fasade su skromno dekorirane te imaju ugrađene dizalice kojima se predmeti unose kroz prozore. Razlog za ovakvu arhitektonsku odluku jest to što su u vrijeme gradnje kuće bile oporezivane prema širini pročelja pa se pravilo dosjetljivo kršilo – gradile su se sve uže i više zgrade.

U svojem stanu nude smještaj

“Pojas kanala” čine Singel, Herengracht, Keizersgracht i Prinsengracht. Dug je 14 kilometara i povezan s 80 mostova. Ima 8000 spomenika i danas ponosno slavi više od 400 godina postojanja. Taj nizozemski dragulj uvršten je na UNESCO-ovu listu svjetske baštine te zahtijeva poseban tretman kako u očuvanju tako i restauraciji. Moglo bi se reći da Amsterdam, od Venecije, dijele samo red light i coffeeshopovi.

Foto: Andra Stefan, Piet Boon studio, Marcel Wanders studio, Hoxton, Soho house Otvoreni dvorišni vrt u Andazu koji je dizajnirao Wanders

Većina kuća unutar tzv. “Grachtengordel” (Pojasa kanala) i danas je prostor u kojem stanuju Amsterdameri. Neke su pretvorene u muzeje i ugostiteljske objekte, što posjetiteljima pruža mogućnost da se dive njihovim očuvanim i restauriranim eksterijerima i interijerima.

Jedan od najpoznatijih nizozemskih arhitekata i dizajner interijera Piet Boon te Karin Meyn, kreativna direktorica te stilistica u istoimenom studiju, zajednički stvaraju prekrasne interijere.

S obzirom na to da gaje veliko poštovanje za nekretnine i odgovornost prema baštini, angažirao ih je klijent iz svijeta biznisa da urede više od 300 metara kvadratnih stambenog prostora i kućnog ureda u zgradi na tihom sporednom kanalu. Prihvatili su izazov da sagrade most između prošlosti i budućnosti pod budnim okom amsterdamskog Odbora za spomenike. Realizacija projekta trajala je dvije godine. Dobar izvođač radova pomogao je u rješavanju neočekivanih problema pri redizajniranju zgrade stare 400 godina. Rezultat je kissmate između baštine stare nekoliko stotina godina i suvremenog dizajna koji je posebno naglašen uz biznismenovu eklektičnu kolekciju umjetnina.

Za uređenje interijera dobili su “carte blanche”. Poštujući prepoznatljivu arhitekturu iz 17. stoljeća, nije bilo nikakvih izmjena na vanjskom dizajnu kuće ili postojećem interijeru zgrade – uključili su suvremeni stil poštujući klasična obilježja. Vratili su i ukrasne letvice kakve je kuća imala prije mnogo godina, te drveni pod s parketom složenim u obliku riblje kosti. Kupaonicu su opskrbili imitacijom antičkog ogledala. Svaka soba u toj kući ima namještaj izrađen po mjeri. Od ugradbenih ormara do ormarića, komada namještaja u spavaćoj sobi pa sve do kuhinje. Stolarija izrađena prema želji (mjeri) način je za postizanje harmonije u svim prostorima, a jednako tako i, primjerice, zidovi s bordurama koje se protežu od jednog do drugog kraja kuće.

U središtu kuće zimski je vrt s kliznim krovom, što je povlastica jer su privatni vanjski prostori luksuz u Amsterdamu. To dopušta vlasniku da se sunča u ljetnim mjesecima, a zimi uživa u zvjezdanim noćima. Vrlo važnu ulogu za stilisticu Karin Meyn i studio igra rasvjeta, kako funkcionalna tako i dekorativna. Obje su važne u stvaranju dobrog dizajna interijera.

Svi projekti pa tako i ovaj na Amsterdamskom kanalu, počinju uvidom u želje i potrebe klijenta, uključujući način na koji žive, njihovu osobnost, sastav obitelji i sve ostalo što je važno jer dizajniraju za život bez napora. Nakon toga istražuje se zgrada kako bi se upoznala te ta vrijedna baština sačuvala i prevela u suvremeni dizajn. Kreativna direktorica Karin Meyn, uime Piet Boon studija, otkriva njihovu devizu: “Slavimo prošlost i gradimo most prema budućnosti.”

Foto: Andra Stefan, Piet Boon studio, Marcel Wanders studio, Hoxton, Soho house Lobi Hoxtona povijesno je obilježen kao zaštićena kuća nekadašnjeg gradonačelnika Amsterdama

René i Antoine životni su partneri koji su prije nekoliko mjeseci ostvarili svoj 15-godišnji san te se uselili u kuću na kanalu Herengracht u Amsterdamu u kojoj imaju vlastiti stambeni prostor te onaj u kojem nude luksuzno noćenje i doručak, što je danas u turističkoj eksploziji Amsterdama učestala praksa. Do nekretnine na Herengrachtu, jednoj od najskupljih lokacija u Europi, došli su idući korak po korak. Trajalo je to 15 godina. Nakon što bi kupili stan te ga samostalno renovirali, prodali bi ga kao projekt “ključ u ruke”. Tako su uredili i prodali pet stanova, svaki put sve veći i na boljoj lokaciji, sve dok nisu ostvarili svoj san. Nekretnina na kultnom Herengrachtu stara je 371 godinu, renovirana je prije četiri godine, a svečano otvorenje bilo je u lipnju. No šest mjeseci prije otvorenja poduzeli su dodatnu renovaciju i dizajn interijera. Odlučili su vratiti stare detalje poput bordura na stropovima jer u moderni interijer vole uklopiti stare detalje. Jedan od zanimljivih detalja koji je zadržao stoljetnu formu prema zadanim pravilima je toalet na hodniku unutar starinske drvene kulise (okvira).

Od tvornice tekstila do ureda

Za rasvjetu je bila zadužena nizozemska tvrtka Maretti Lighting, koja je razvila posebne LED lampe s točkama koje daju naglasak na atmosferu u svakoj sobi. Modernim fotografijama u velikim formatima koje su kupili u lokalnoj “Cobra art galeriji” dali su zidovima sa starim detaljima sasvim nov i osvježavajući element. Zanimljivo je spomenuti da su svi detalji kao i namještaj u kući s potpisom isključivo nizozemskih dizajnera te da su tome posvetili posebnu pozornost jer se zalažu za to da se podrže lokalni obrtnici, galerije i studiji.

Udobnost u kombinaciji s malo seksepila čini prostor drugačijim i uzbudljivim. René i Antoine ističu kako se u kući trebate osjećati intimno kao u toploj kupki. Njihova najveća inspiracija je slavni nizozemski dizajner interijera Eric Kuster.

U prostoru u kojemu nude “krevet i doručak” odlučili su zadržati stari ciglani zid. U skladu s posljednjim trendovima uređenja interijera umjetničkim detaljima jest i veliki format slike moderne umjetnosti na tom klasičnom zidu.

Kako su iz profesionalnih razloga putovali po svijetu i boravili po hotelima, inspiracije pri kreiranju prostora za Airbnb nije im nedostajalo. Obožavaju interijere luksuznih hotela.

Davati kućama sasvim novo ruho, uz pomoć stručnjaka, njihov je hobi, a nakon uređenja pet vlastitih stambenih prostora, postali su dosta uspješni u tome. Dokaz je i njihov novi stan.

Ono što je učinilo ovu nekretninu tako posebnom jest što napokon žive na žili kucavici, u samom srcu Amsterdama, ali im je osigurana potpuna privatnost. Prostor u prizemlju iznajmljuju.

Andaz, Pulitzer, W-hotelu Hoxton, SOHO ili The Duchess, sve te građevine imaju nešto zajedničko – tijelo i kostur stariji od 300 godina.

Foto: Andra Stefan, Piet Boon studio, Marcel Wanders studio, Hoxton, Soho house Piet Boon je u svom prepoznatljivom stilu uredio rezidenciju internacionalnog biznismena uz dodatno vrijednost zimskog vrta

Svaki od navedenih prostora ima svoj stil te dodatne vrijednosti, od divnih vrtova, vrhunskih restorana, krovnih bazena s pogledom na grad poput SOHO kluba i W-hotela, no nezaobilazna je priča koju je putem interijera ispričao zaljubljenik u Amsterdam, dizajner Marcel Wanders, vlasnik svjetske top-dizajnerske tvrtke Moooi. On je prostoru stare gradske knjižnice na Prinsengrachtu, danas luksuznom hotelu Andaz, udahnuo novi duh. Zgrada je sagrađena 1874. i bila je tvornica tekstila. Početkom sedamdesetih godina,većina tekstilne tvornice iz devetnaestog stoljeća srušena je kako bi se napravilo mjesta za uredsku zgradu koju je projektirala arhitektonska tvrtka G. de Klerk. Fasadni su zidovi drugačiji od originalnih iz 17. stoljeća, ali i dalje se uklapaju u okolini prostor. S preobrazbom interijera započeo je 2008., a radovi su trajali pet godina. Inspiriran “Alicom u Zemlji čudesa”, stvorio je prostor koji ne samo da želi dobrodošlicu ljudima već ih potiče da postanu ono što je i sam grad Amsterdam – kreativni, otvoreni i maštoviti.

Pravi ekscentrik, Wanders je dizajnirao slavni Knotted Chair, svijet golemih stropnih svjetiljki koje predstavljaju zvjezdanu konstelaciju, stolice u obliku tulipana, tapete i plave tepihe u koje su utkane svjetske karte te umjetničke videoinstalacije postavljene unutar kristalnih lustera da pričaju priču o listanju starih knjiga u rukavicama.