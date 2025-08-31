Po čemu se izvrstan seks razlikuje od prosječnog? Po ove 3 stvari, kaže studija

Nedavno je u časopisu Sexuality & Culture objavljena studija koja je otkrila što je to odličan seks, a za nju su istraživači Sveučilišta Missouri State proveli intervjue sa 78 seksualno aktivnih sudionika oba spola, različite dobi, podrijetla i seksualne orijentacije; ne bi li došli do univerzalnog odgovora što to neko seksualno iskustvo čini 'izvrsnim'. “Prijatelj me jednom pitao: ‘Što je uopće dobar seks? Što čini odličan seks? Postoji li neki standard za to?’ To me navelo na razmišljanje, a brzo sam shvatila da zapravo ne postoji jedinstveni odgovor,” rekla je glavna autorica studije i izvanredna profesorica sociologije na MSU Alicia M. Walker.

“Počela sam se pitati dijele li ljudi definiciju dobrog seksa i je li ono što ja smatram izvrsnim u seksu uopće izvrsno i za nekoga drugog? Odlučila sam sama napraviti studiju i saznati!”, kaže Walker, a ona je pokazala da se većina ljudi slaže da sjajan seks čine tri stvari; orgazam, emocionalna povezanost i kemija.

"Većina sudionika kaže da su orgazmi bitan element njihovih seksualnih iskustava, no dok su jedni fokusirani samo na vlastite, po drugima 'recept' za nezaboravan seks čine samo međusobni orgazmi. Bilo je tako i žena koje su seks smatrale odličnim samo ako su doživjele višestruke orgazme, ali i onih koje su rekle da im orgazam ni ne treba da bi im seks s nekim bio izvrstan".

Druga je bitna stavka za natprosječan seks, priča Walker, mnogima bila i emocionalna povezanost s partnerom, kaže autorica studije, a neki su pojasnili i da ona može postojati i bez romantične ljubavi. U studiji tak 16 sudionika za vrhunski seks nije ni trebalo emocionalnu povezanost, dok ih je osmero tu komponentu potpuno izjednačilo s ljubavlju, a istraživači su primijetili i da ta razmišljanja najviše određuje spol; pa neke žene emocionalnoj povezanosti daju prednost i nad fizičkim zadovoljstvom...

“Mnogi su sudionici podijelili svoje uvjerenje da muškarac ulaže u orgazam svoje partnerice samo kada i emocionalno ulaže u nju, a neke su žene objasnile i da im emocionalna komponenta često uvjetuje orgazam”, napisali su istraživači koji kažu i da je treća stvar koja određuje dobar seks također dosta apstraktna, a riječ je o 'kemiji' među partnerima.