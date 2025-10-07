Kako brinuti o imunitetu djece koja su jako izbirljiva u vezi hrane?

Ako ste roditelj, onda ste se barem jednom našli u dilemi - inzistirati da ta brokula, mrkva ili nešto treće nestane s tanjura, ili jednostavno odustati i ponuditi ono što će dijete rado pojesti?

Dječja izbirljivost u vezi hrane nije ništa neobično. Stručnjaci je obično opisuju kao jedan od načina kako mališani grade svoju neovisnost. Drugim riječima, ako nema dodatnih problema u ponašanju, izbirljivost ne predstavlja razlog za zabrinutost. Dobro je znati i da izbirljiva djeca najčešće nisu pothranjena, iako mogu biti nešto mršavija od svojih vršnjaka.1

Ipak, što kad stignu jesen i zima, a prehlade i viroze uvuku se u vrtićke grupe i školske klupe? Hodnici koji mirišu na mandarine dobar su podsjetnik na slatke doze vitamina C, ali kako se stvarno pobrinuti da čak i mali izbirljivci jedu dovoljno raznovrsno da bi njihov imunitet radio kako treba?

Hrana i imunitet - zašto je ta veza važna?

Zdrava prehrana s dovoljno hranjivih tvari potrebna je za pravilno funkcioniranje svih stanica, uključujući stanice imunosnog sustava.

Kada krene prvo šmrcanje sezone, sasvim je normalno pomisliti da klincima treba nešto “dobro za imunitet”. I doista, poznato je da namirnice poput agruma, bobičastog voća ili jogurta mogu doprinijeti obrani organizma, no treba imati na umu da je imunosni sustav vrlo složen i ne reagira na jedan vitamin, mineral ili obrok, nego na uravnoteženu prehranu kroz dulje vrijeme.

Vitamin C iz naranči ili mandarina, cink iz mesa i jaja, željezo iz mahunarki, probiotici iz jogurta… svi oni zajedno, u pravom omjeru, doprinose radu imunosnog sustava. Zato uključivanje zdravih namirnice u prehranu neće imati stvarni učinak ako se to napravi tek kada se pojave prvi simptomi.2

Kako brinuti o imunitetu malih izbirljivaca?

Zdrava i raznolika prehrana ključna je za imunitet, ali što kada dijete jednostavno odbija povrće, voće ili većinu novih jela? Upravo je to izvor zabrinutosti i frustracije mnogih roditelja. Jedna je stvar znati koje nutrijente dijete treba, a sasvim druga kako ih “progurati” među nekoliko omiljenih namirnica.

Suočite se s izbirljivošću dovoljno rano

Istraživanja pokazuju da djeca koja su izbirljiva u mlađoj dobi najčešće takva ostanu i kasnije. To je vrijedan argument zašto s navikavanjem na raznoliku hranu treba početi što ranije, a bilo bi idealno prije druge godine, dok dijete još nema snažno izražen osjećaj samostalnosti. Pokušajte nuditi raznovrsne okuse, što više voća i povrća, i nemojte kuhati poseban obrok za dijete. Dijete bi trebalo jesti isto što i ostatak obitelji, kada god je to moguće.

Ako se uz izbirljivost javljaju i problemi u ponašanju ili teškoće s kontroliranjem emocija, razgovarajte s pedijatrom jer je takve situacije najbolje rješavati što ranije.3

Prakticirajte zajedničke, obiteljske obroke

Djeca o hrani i jedenju najviše uče promatrajući roditelje. Ako imate pozitivan odnos prema hrani, veće su šanse da će i vaše dijete biti otvoreno prema novim okusima. S druge strane, pretjerano inzistiranje da dijete nešto pojede ili zabrane kada su u pitanju određene namirnice mogu doprinijeti izbirljivosti.

Zajednički obroci su važni jer su odlična prilika za druženje, ali i da djeca za stolom uče iz primjera odraslih - što se sve jede, kako i u kojim kombinacijama. Ono što može dodatno pomoći je uključivanje djeteta u nabavku namirnica i kuhanje obroka. Kada dijete sudjeluje u pripremi, veća je vjerojatnost da će poželjeti i probati ono što je pomoglo napraviti.4

Prilagodite se trenutnoj situaciji

Ako dijete uporno odbija novu hranu, važno je ne inzistirati na velikom promjeni, nego tražiti sitne načine da jelovnik postane raznovrsniji. Možete početi s poznatim okusima i postupno dodavati nove namirnice uz one koje dijete već voli. Na primjer, ako voli tjesteninu, dodajte sitno sjeckano povrće ili ponudite umak koji sadrži novu namirnicu.

Nemojte nuditi previše novih namirnica odjednom. Bolje je početi s jednostavnim, odvojenim namirnicama nego s jelima poput variva, gdje su različite teksture i okusi pomiješani. Cilj nije odjednom promijeniti prehrambene navike, nego postepeno graditi raznovrsnost.5

Razmislite o dodacima prehrani

Iako dodaci prehrani nisu zamjena za uravnoteženu prehranu, mogu biti dobrodošla pomoć u slučajevima kada se prehranom ne uspijevaju unijeti sve potrebne hranjive tvari.

Poznato je da manjak određenih mikronutrijenata može negativno utjecati na funkciju imunosnog sustava. Vitamini A, skupine B, C, D i E te minerali poput cinka, željeza, selena, bakra i folne kiseline djeluju na različite načine, od toga da kao antioksidansi štite zdrave stanice do toga da doprinose funkcioniranju imunosnih stanica. Zato je jako važno voditi računa o njihovom unosu.6

Usadite druge zdrave navike

Kvalitetan san, fizička aktivnost i boravak u umirujućem okruženju jednako su važni za imunitet kao i prehrana.

San je ključan kako bi tijelo imalo vremena za oporavak i regeneraciju, jednako kao i kod odraslih, a potrebe za snom ovise o dobi djeteta.

Kretanje također doprinosi općem zdravlju organizma i smanjuje rizik od bolesti. Djeca bi trebala biti fizički aktivna barem sat vremena dnevno, što ne znači nužno sport ili vježbanje, nego se može odnositi i na aktivnu igru ili šetnju.

Važnu ulogu ima i emocionalna ravnoteža jer stres može oslabiti otpornost organizma. Zato djeci treba omogućiti vrijeme za igru, druženje i razgovor o stvarima koje ih brinu.7

