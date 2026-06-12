Gen Z obožava ovaj fetiš: Što je „gold star” fenomen o kojem svi pričaju?

Pohvale tijekom seksa jedan su od najprivlačnijih ponašanja pripadnicima generacije Z, pokazalo je istraživanje portala za audio erotiku Bloom Stories. Čak 83 posto osoba u dobi od 18 do 24 godine izjavilo je da ih verbalna potvrda i pozitivni komentari snažno privlače tijekom intimnih trenutaka. Takva sklonost znatno je izraženija nego kod pripadnika generacije X, među kojima je isto reklo 53 posto ispitanika, te milenijalaca, kod kojih taj udio iznosi 63 posto, prenosi Metro.

„Praise kink” dobio je novo ime za pripadnike generacije z. Fenomen „gold star”, odnosi se na uzbuđenje izazvano pohvalama i verbalnim potvrđivanjem. Na internetskim forumima i društvenim mrežama brojni korisnici dijele iskustva te navode kako ih riječi odobravanja posebno uzbuđuju tijekom intimnih odnosa. Neki tvrde da im je verbalna potvrda neizostavan dio seksualnog iskustva, dok drugi opisuju kako ih pohvale snažno emocionalno pogađaju i pojačavaju seksualni užitak. Mnogi smatraju da je riječ o vrlo raširenoj sklonosti te da većina ljudi uživa u osjećaju da je cijenjena i poželjna.

Seksologinja i terapeutkinja za odnose Courtney Boyer ističe da je pohvala jedan od temeljnih oblika ljudske potvrde: „Mnogima je ugodno osjećati se poželjnima, ali osjećaj da ih netko vidi, cijeni i slavi može biti još snažniji. Takva vrsta intimnosti povezana je s potrebom za prihvaćanjem, povezanošću i emocionalnom sigurnošću.” Popularnost ovog trenda među mlađim generacijama ne iznenađuje stručnjake. Generacija Z odrasla je u okruženju stalnog vrednovanja, od društvenih mreža do stvarnog života, uz sve veće stope anksioznosti i usamljenosti.

Iskrena potvrda i pohvala tijekom intimnih trenutaka mnogima mogu pružiti osjećaj sigurnosti. Žene i muškarci podjednako vole osjećaj prihvaćenosti i vrijednosti, no vrsta pohvale koja im najviše znači može se razlikovati, tvrdi stručnjakinja. Društvena očekivanja često oblikuju ono što pojedinci žele čuti o sebi. Žene su češće naviknute primati pohvale vezane uz izgled i brigu za druge, dok se muškarce češće vrednuje kroz uspjeh, sposobnost i postignuća. Boyer naglašava da potreba za pohvalom ne proizlazi nužno iz nesigurnosti. Takve riječi mogu produbiti emocionalnu bliskost među partnerima i stvoriti osjećaj da je osoba uistinu viđena i cijenjena.

Pohvale tijekom seksa mogu potaknuti aktivaciju centara za nagradu u mozgu te povećati razinu dopamina i oksitocina, kemijskih spojeva povezanih s ugodom, povezanošću i zadovoljstvom. Zbog toga riječi podrške i odobravanja kod mnogih ljudi pojačavaju uzbuđenje i pridonose većem užitku tijekom intimnih odnosa. Stručnjaci smatraju da nema razloga za zabrinutost ako takva vrsta komunikacije partnerima odgovara i doprinosi kvalitetnijem seksualnom iskustvu.