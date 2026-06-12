Jedno od najomiljenijih jela na žlicu: Pileći paprikaš po tradicionalnom receptu

Mirisan, bogat i pun domaćih okusa, pileći paprikaš jedno je od onih jela koja bude uspomene na obiteljske ručkove i kuhinju naših baka. Uz sočne komade piletine, slatku crvenu papriku i gusti umak, ovo je jelo idealno za svaki trenutak kada poželite pravi domaći obrok. Najčešće se poslužuje uz domaće noklice, tjesteninu ili pire krumpir.

Sastojci (za 4 do 6 osoba):

1,5 kg piletine (bataci, zabatci ili miješani dijelovi)

2 veće glavice luka

2 češnja češnjaka

2 žlice mljevene slatke crvene paprike

1 žličica ljute paprike (po želji)

1 svježa paprika

1 rajčica ili 100 ml pasirane rajčice

2 žlice ulja ili svinjske masti

1 lovorov list

sol i papar po ukusu

oko 700 ml temeljca ili vode

Za zapršku (po želji):

1 žlica brašna

1 žlica ulja

Priprema: Luk sitno nasjeckajte i pirjajte na ulju ili masti dok ne postane staklast i lagano zlatan. Dodajte sitno sjeckani češnjak i kratko ga popržite. U lonac dodajte komade piletine te ih kratko zapecite sa svih strana. Umiješajte narezanu svježu papriku i rajčicu pa pirjajte nekoliko minuta. Maknite lonac s vatre i dodajte mljevenu crvenu papriku. Dobro promiješajte kako paprika ne bi zagorjela i postala gorka. Ulijte temeljac ili vodu, dodajte lovorov list, posolite i popaprite. Kada jelo zavrije, smanjite vatru i kuhajte poklopljeno 45 do 60 minuta, odnosno dok meso ne omekša i počne se odvajati od kosti. Ako želite gušći paprikaš, pred kraj kuhanja napravite laganu zapršku. Na ulju kratko popržite brašno do svjetlozlatne boje, dodajte nekoliko žlica umaka iz paprikaša, promiješajte pa vratite u lonac. Kuhajte još desetak minuta. Po potrebi dodatno začinite i poslužite toplo.