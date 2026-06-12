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Muškarci ga obožavaju

Ovaj dio tijela postao je neočekivana zvijezda predigre, tvrde stručnjaci

Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 20:55

Dok se na društvenim mrežama neprestano pojavljuju novi trendovi i rasprave o vezama, intimnosti i seksualnim maštarijama, jedan neobičan oblik predigre posljednjih je mjeseci privukao posebnu pažnju. Riječ je o stimulaciji ušiju.

Seksologinja Gigi Engle „eargasm” opisuje kao iznimno ugodno iskustvo koje može izazvati trnce kroz cijelo tijelo, a kod nekih čak i vrlo snažno seksualno uzbuđenje. Korisnici TikToka i Reddita masovno dijele iskustva o tome kako ljubljenje, nježno lizanje ili grickanje uha može izazvati iznenađujuće snažne reakcije. Neki tvrde da osjećaj izaziva trnce kroz cijelo tijelo, dok drugi kažu da je riječ o jednom od najuzbudljivijih oblika predigre koje su isprobali.

U ušima se nalazi više od 25.000 živčanih završetaka, zbog čega mogu biti izrazito osjetljivo područje. Važnu ulogu imaju dodir, toplina daha, zvuk i osjećaj bliskosti s partnerom. „Igra s ušima spaja dodir, zvuk, dah pa čak i iščekivanje na način koji može djelovati izrazito intimno“, objasnila je Engle. Stručnjakinja ističe kako seksualni užitak nije nužno vezan isključivo uz genitalije te da cijelo tijelo može sudjelovati u stvaranju ugodnih senzacija. Zbog toga pojedinci imaju vrlo intenzivne reakcije tijekom stimulacije ušiju, uključujući naježenu kožu, trnce i pojačano seksualno uzbuđenje. Na internetu se za takva iskustva često koristi izraz „eargasm“.  Engle navodi da različiti oblici stimulacije kod nekih osoba mogu dovesti do vrlo snažnog osjećaja zadovoljstva, pa čak i do orgazmičnih reakcija, prenosi Metro.

Onima koji žele isprobati ovaj trend savjetuje se da krenu polako. Nježni poljupci oko vrata i uha, lagani dah ili diskretni dodiri često su učinkovitiji od intenzivnijih pokreta. „Uho je iznimno osjetljivo, pa su nježno grickanje i lagano lizanje obično mnogo učinkovitiji od agresivnijeg pristupa“, poručila je stručnjakinja. Kao i kod svih intimnih aktivnosti, ključnu ulogu imaju komunikacija i međusobno povjerenje jer ono što je nekima izrazito ugodno drugima možda neće odgovarati.

Iako se poljupci, šaputanje i nježno grickanje uha odavno smatraju dijelom zavođenja i predigre, sve više ljudi tvrdi da uši kriju neočekivani potencijal za užitak. Na TikToku i forumima korisnici opisuju osjećaj kao „električni val kroz tijelo“, dok neki muškarci priznaju da im takva stimulacija izaziva gotovo trenutnu fizičku reakciju. Seksualne želje, fantazije i potrebe sve su češća tema na društvenim mrežama, zbog čega se sve više ljudi odlučuje seksualno istraživati i otkriti što zapravo vole. Ako igra ušima nije za vas, bitno je otkriti što vam se sviđa jer svakom seksualnom odnosu u kojem uživaju oba partnera mora prethoditi otvorena komunikacija.
Ključne riječi
uši eargasm trend predigra seks

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