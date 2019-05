Kad me dečko vidio nakon teške operacije, znala sam da je on onaj pravi

Na društvenoj mreži 'Quora', postavilo se pitanje 'U kojem ste odlučujućem trenutku shvatili da je vaš partner onaj pravi?', a jedna se korisnica istaknula svojim odgovorom. Hope Rosalie podijelila je svoje osobno iskustvo koje je oduševilo mnoge, a priču je pročitalo više od 650 tisuća ljudi.

- Supruga sam upoznala sa 16 godina, a on je imao 18 godina. Naravno, u to vrijeme smo samo izlazili i nisam imala pojma da ćemo se jednog dana vjenčati. Znala sam da je on prava osoba za mene kad sam imala 17 godina i kada sam se podvrgnula velikoj operaciji leđa zbog skolioze. On je bio cijelo vrijeme uz mene, iako smo izlazili tek godinu dana.

Foto: Hope Rosalie/Quora

Operacija je bila grozna, izgledala sam užasno. Izgubila sam popriličan broj kilograma, te sam bila kost i koža. Nisam se mogla tuširati tjednima zbog šavova, a on me dolazio vidjeti svaki dan. Donosio mi je cvijeće, te svo svoje slobodno vrijeme provodio sa mnom u bolnici. Vjenčali smo se s 20, te zajedno diplomirali, a kasnije sam i zatrudnjela. Svakim danom mi iznova dokazuje zašto je baš on onaj pravi za mene - napisala je Hope, koja je nedavno rodila sina.

Ovu je fotografiju, snimljenu netom nakon operacije, Hope objavila na društvenoj mreži Quora i dobila vie od 22 tisuće lajkova.

Foto: Hope Rosalie/Quora

Pogledajte što kumice na trešnjevačkom placu kažu o ljubavi: