'Jesam li u krivu ako želim ostaviti suprugu jer je zatrudnjela?'

Postoji mnogo razloga zbog kojih se ljudi danas rastavljaju, no vjerojatno ne biste očekivali da su se supružnici razišli zbog prinove u obitelji. Imati djecu nije uvijek najlakše, a to dokazuje i muškarac koji se razmišljao ostaviti svoju suprugu zbog toga što je zatrudnjela s njihovim drugim djetetom. Muškarac je postavio pitanje na Redditu je li pogrešno od njega ostaviti je zbog tog razloga i tako prouzrokovao lavinu reakcija, piše The Sun.

- Rekao sam supruzi da ne želim još jedno dijete. Jedno mi je dovoljno i taman sam mu htio posvetiti više vremena, a onda je supruga ponovno zatrudnjela. Prošlo je dvije godine, supruga je rodila i još uvijek smo skupa, međutim nikada mi ovo nije oprostila - napisao je muškarac.

Preko 600 korisnika je komentiralo ovu objavu ističući kako je sve ovo njegova krivica. 'Ti si krivac ovome. Kakav je to razlog ostaviti suprugu zbog toga što je zatrudnjela?', 'Ovo je nevjerojatno. Ti nisi pravi muškarac', 'To je u konačnici njezina odluka i njezino tijelo. Ti nisi taj koji će joj reći kako će postupiti!', bili su samo neki od komentara.