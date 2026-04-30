Merkur ulazi u Ovna i pokreće kaos: Riječi postaju oružje, a novčanici su na udaru - spremite se!
Posljednji dan travnja donosi dramatičan astrološki preokret. Ulazak Merkura u Ovna potiče ambicije, ali i sukobe, dok napetost uoči sutrašnjeg punog Mjeseca stvara spoj samopouzdanja i zbunjenosti koji će uzdrmati svaki znak, The Kit.
Ovan: Za Ovna ovaj dan stavlja naglasak na partnerstva i poslovnu komunikaciju. Otvaraju se prilike za vodstvo, ali Merkur donosi rizik od velikih nesporazuma. Financijska pitanja vezana uz dugove stvaraju napetost. U ljubavi je prisutna strast, ali i osjetljivost koja zahtijeva strpljenje. Odmor je ključan za zdravlje.
Bik: Bik će osjetiti pomak fokusa s kreativnosti na odgovornost i financijsku disciplinu. Napetost uoči punog Mjeseca testirat će vaše odnose s partnerima i prijateljima, pa je strpljenje ključno. Na poslu napredujete kroz dosljednost, no izbjegavajte impulzivno trošenje. Vrijeme je za internu strategiju prije javnog djelovanja, a bolja komunikacija postaje nužnost.
Blizanci: Blizanci se suočavaju s podijeljenom dinamikom između emocija i kreativnosti. Komunikacija u karijeri može biti blokirana, a mogući su i izazovi sa zdravljem ili kolegama. Ipak, dan je snažan za umrežavanje i sklapanje novih kontakata. Iskreni razgovori s prijateljima mogu biti iscjeljujući.
Rak: Rak danas mora pronaći ravnotežu između obitelji i karijere. Pažljivo komunicirajte na poslu kako biste izbjegli zbrku. Energija punog Mjeseca unosi napetost u odnose s djecom ili partnerom. Poslovni život se ubrzava, a moguće su i nove odgovornosti. U ljubavi je moguće zaljubljivanje.
Lav: Lav će se naći u procjepu između zahtjeva doma i karijere. Financijska svjesnost je u prvom planu, no čuvajte se prevelikog samopouzdanja. Energija dana podržava putovanja i obrazovanje. U ljubavi je izražena snažna energija, ali i rizik od nesporazuma. Uravnotežite ponos s preciznošću.
Djevica: Za Djevicu je ovo dan povišene osjetljivosti i analitike. Pritisak u karijeri bit će intenzivan i zahtijevat će strukturiran pristup. Izbjegavajte kontroverzne teme jer bi mogle postati eksplozivne. Emocionalno preopterećenje može utjecati na zdravlje. Financije i zajednički resursi su u fokusu, no potreban je oprez.
Vaga: Vaga doživljava prijelaz iz introspekcije u javnu vidljivost. Rizici od nesporazuma u vezama su visoki zbog Merkura, a mogući su i financijski sporovi. Partnerstva su glavni fokus – važni razgovori mogu iscijeliti odnose ili stvoriti tenzije. Diplomacija je vaš najbolji saveznik.
Škorpion: Škorpion se suočava s velikom napetošću jer se sutrašnji puni Mjesec događa u vašem znaku, što se najviše osjeća u odnosima. Karijera je stabilna, ali upozorava se na financijsku impulzivnost. Svakodnevni radni život postaje užurbaniji, a izgradnja povjerenja u odnosima je ključna.
Strijelac: Strijelac dan započinje naglaskom na poslovnoj produktivnosti, nakon čega slijedi društvena ekspanzija. Moguće je priznanje u karijeri, ali pazite se komunikacijskih pogrešaka. Kreativnost i ljubav dobivaju vatreni poticaj, a moguć je i novčani dobitak.
Jarac: Jarac prelazi s planiranja na izvršenje u poslovnim pitanjima. Otvaraju se prilike za vodstvo, ali mogući su nesporazumi na domaćem terenu. Napetost uoči punog Mjeseca zahtijeva strpljenje u odnosima. Dugoročno razmišljanje donosi bolje rezultate.
Vodenjak: Vodenjak prolazi kroz transformaciju od introspekcije do optimizma. Odnosi s autoritetima bit će izazovni, stoga budite diplomatični. Vaša komunikacijska zona je aktivirana, što pogoduje pisanju i učenju, no pripazite da ne budete previše otvoreni. Bit ćete puni entuzijazma.
Ribe: Ribe su fokusirane na partnerstva i emocionalnu transformaciju. Poslovni pritisak raste, ali i potencijal za rast kroz suradnju. Ovo je nezgodan dan, stoga pazite što govorite i radite. U odnosima se javljaju intenzitet i dubina, ali odluke donosite mirno. Očekuje vas i mogući novčani dobitak.