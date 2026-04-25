Bez imalo napora i truda

Jednostavan vrtlarski trik: Riješite se korova u samo nekoliko minuta

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
25.04.2026.
u 07:00

Sezona vrtlarskih poslova odavno je počela, a jedno od najomraženijih svakako je čupanje napornog korova. Ovaj kuhinjski uređaj može vam pomoći u tome, a korova ćete se riješiti bez ijedne kapi znoja.

Proljeće je sezona brzog rasta, kako cvijeća koje ste posadili, tako i dosadnih korova koji to cvijeće pokušavaju ugušiti. Čupanje korova ponekad se čini kao posao kojem nema kraja, a koliko god održavali svoj vrt ili dvorište, ne možete uvijek kontrolirati što će u njemu rasti. Na društvenim mrežama možete pronaći razne metode uklanjanja korova, od korištenja soli, alkoholnog octa do sredstva za pranje posuđa, ali jedan trik posebno osvaja svojom jednostavnošću.

Caroline Walker na svom TikTok profilu podijelila je provjerenu metodu kojom se, tvrdi, cijelu prošlu godinu rješavala korova na stazi u dvorištu. „Hvala osobi na TikToku koja me naučila da kipuću vodu treba preliti po korovu – stvarno djeluje. Radilo je cijelu prošlu godinu. Vrijeme je da opet zalijem prilaz”, napisala je u opisu videa.Potrebno je samo zakuhati vodu i pažljivo je izliti na korov. Usmjerite je prema korijenu kako biste osigurali da kipuća voda učinkovito uništi biljku.

@caroline.walker__

Worked all last year bby. Watering the driveway is back ☀️ 🤟

♬ sonido original - Julio Allendes

Iako ova metoda nije prikladna za površine gdje korov raste uz ukrasno bilje ili voće i povrće, odlična je za njegovo uklanjanje na dvorišnim stazama ili kamenim stepenicama. Kako biste smanjili potrebu za plijevljenjem, stručnjaci iz Agrokluba preporučuju malčiranje slamom, korom drveta ili pokošenom travom.
