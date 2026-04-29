Stručnjaci savjetuju što i kako nakon prevare: Ostati ili otići?

Nevjera partnera, pogotovo u dugoročnim vezama, jedna je od najtežih povreda povjerenja u romantičnim odnosima. Ona može ozbiljno naštetiti vašoj vezi jer su otvorena komunikacija i povjerenje temelj kvalitetnih ljubavnih veza, a prevarom se narušava oboje. Ako sumnjate u nevjeru, vjerojatno vam je prvi instinkt impulzivna svađa, ali stručnjaci savjetuju da ovoj situaciji pristupite promišljeno i hladne glave. Stručnjakinja za romantične odnose Claire Renier ističe važnost otvorene komunikacije i nedonošenja zaključaka bez jasne potvrde da je stvarno došlo do prevare, prenosi Daily Mail.

Umjesto optužbi, postavljajte pitanja: Ako primijetite da je partner tajnovit ili nije uključen u razgovor, stručnjakinja preporučuje da mirno otvorite temu prevare bez napadanja. „Najprije je važno utvrditi je li doista došlo do prevare prije nego što nastane dodatna šteta, a ako ste u otvorenoj vezi, moguće je da ne prepoznajete znakove nevjere u takvom odnosu. Možda je primamljivo upustiti se u ‘detektivski mod’, no iskrena i smirena komunikacija može otkriti puno više”, naglasila je. Važno je partneru reći kako se osjećate i pitati postoji li nešto o čemu trebate razgovarati. Takav pristup, tvrdi, otvara prostor za iskrenost, dok optužbe često vode samo svađama.

Odluku donesite hladne glave: Nakon što ste izrazili svoje osjećaje i potaknuli razgovor, ispostavilo se da ste bili u pravu. U tom trenutku najbolje je uzeti predah i dobro razmisliti o tome što i kako dalje. Renier savjetuje da si date vremena i ne reagirate u afektu. Iako bi takve reakcije bile opravdane, važno je dobro promisliti o budućnosti vaše veze. Odluku o ostanku ili odlasku, kaže, treba donositi nakon što ste dobro analizirali situaciju i razmislili o tome što doista želite. „Zapitajte se možete li prijeći preko nevjere i ponovno izgraditi povjerenje. Nemojte žuriti s odlukom, nego si uzmite dan ili dva odmaka kako biste razbistrili misli, jer spoznaja o nevjeri može zamagliti vaše odluke.”

Ponekad je najbolje otići: Ostati u odnosu u kojem ne vidite način na koji biste obnovili povjerenje i komunikaciju ne bi trebalo biti opcija. Bez obzira na vaše okolnosti, veza u kojoj je nepovratno narušeno povjerenje kad-tad će puknuti pa je potrebno postaviti jasne granice i shvatiti što jednostavno ne možete oprostiti. Ako ste i vi i vaš partner spremni raditi na odnosu te partner odgovorno priznaje krivnju, preporučuje se odlazak na terapiju kako biste ponovno gradili povjerenje. Odlazak ne označava vaš osobni poraz, već je čin samopoštovanja i jasnih granica.

Nemojte zanemariti sebe: Ljutnja, tuga, nesigurnost i gubitak samopouzdanja potpuno su normalne posljedice partnerske nevjere. Nemojte ignorirati svoje osjećaje i zadržavati ih za sebe. Pričajte s bliskim prijateljima ili potražite stručnu pomoć u obliku terapije kako biste lakše obradili traumu kojoj ste izloženi i spriječili da ta bol utječe na vaše buduće odnose i pogled na svijet.

Ako partneru želite dati drugu priliku, Renier savjetuje da on mora pokazati ovih šest karakteristika:

partner je spreman promijeniti svoje ponašanje i dokazati da je osoba od povjerenja mora prekinuti odnos s osobom s kojom vas je prevario vaš partner mora biti u potpunosti iskren preuzeti odgovornost za svoje ponašanje bez ikakvih izgovora djela, a ne riječi, tj. nije dovoljno samo reći da vas više nikad neće prevariti mora biti strpljiv dok se vama vraća povjerenje

Kako zaključuje Renier, neke veze nakon nevjere pucaju, a neke opstanu. Ključnu razliku čini to prihvaća li partner krivnju i preuzima odgovornost te postoji li stvarna želja za promjenom.