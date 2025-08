Muškarac se nakon 12 godina braka oženio drugom i svi zajedno žive u kući: 'Kao sestre smo'

Svaki par je jedinstven i ima svoja pravila koja su temelj njihove veze. Ono što funkcionira za jedan par, ne mora nužno odgovarati drugome. Upravo ta raznolikost dogovora i kompromisa čini svaku vezu posebnom, a otvorena komunikacija i međusobno poštovanje ključni su za izgradnju zdravog i trajnog odnosa. Tako neki parovi imaju nekonvencionalna pravila koja bi mogla šokirati druge ljude, a Colton Winder otvoreno je progovorio o svojoj jedinstvenoj situaciji. Nakon 12 godina braka, supruga mu je "dopustila" da se oženi drugom ženom na raskošnoj ceremoniji, a sve to dok je ostao sa svojom prvom suprugom, piše Mirror.

Jednu noć provodi s jednom suprugom, a sljedeću s drugom. Ovaj trojac zajedno živi u američkoj saveznoj državi Utah. Zajedno imaju petero djece, a odgajaju ih u onome što opisuju kao "pluralni brak". U videu, objavljenom na YouTube kanalu "Love Don't Judge", Tami je objasnila da, kada su se ona i Colton vjenčali, oboje su vjerovali u pluralni brak. "S vremenom smo došli do zaključka da ćemo, ako je suđeno, pronaći ženu i zaista jesmo", rekla je Tami. Ipak, trebalo je neko vrijeme da se supruge prilagode, što je stvorilo napetosti u obitelji.

Colton je rekao da je bilo teških faza jer se njihove ličnosti nisu slagale na početku. "Bilo je nesporazuma. Ponekad mi je bilo kao da stojim usred tornada", objasnio je. "Najteži dio bio je shvatiti da se Tami i ja nismo dobro poznavale. Nismo razumjele osobnosti jedna druge", rekla je druga žena Sophie. Kada je prvi put došla u obitelj, supruge su živjele odvojeno. "Nisam znala što očekivati", rekla je Sophie. Međutim, čim su svi počeli živjeti zajedno, stvari su se znatno poboljšale. "Jedan od nesporazuma koje sam imala bio je osjećaj da nisam dovoljno dobra kao supruga. Stalno sam se uspoređivala i osjećala sam da ne ispunjavam očekivanja", ispričala je Sophie.

Tami je priznala da se osjeća ljubomorno kada Sophie ide na spoj s Coltonom. Objasnila je da svaka supruga povremeno ide na spoj zasebno s mužem, a zatim svi troje zajedno izađu. Sophie i Tami imaju odvojene spavaće sobe u kući i svaka ima odvojeni fizički odnos s Coltonom. "To je više sestrinski odnos", rekla je Sophie. Međutim, priznala je da joj je teško što joj partner svaku drugu noć nije tu, već je s prvom suprugom.

Obitelj također daje prioritet provođenju vremena s djecom. "Naša djeca su nas zbližila, čine da se osjećamo kao prava pluralna obitelj. Mislim da imam stvarno dobar odnos sa Sophie. Trebalo je puno truda da bismo stigli ovdje, ali mislim da smo se stvarno trudile da bismo stigle ovdje i stvarno postale sestre", izjavila je Tami.

Colton je ranije ove godine na Instagramu objavio poruku nakon što je njihova obitelj dobila mnogo kritika. "Ove dvije divne žene su tijekom godina doživjele neke kritike zbog izbora koji svakodnevno donose, a to je da žive u pluralnom braku. Jednostavna istina je da su to snažne, neovisne žene koje su savršeno sposobne donositi vlastite odluke i biraju biti supruge i majke u pluralnom braku. Možda se ne slažete s njihovim izborima, i to je u redu. Ne tražimo od vas da se složite. Sve što tražimo je sloboda da donosimo odluke i živimo svoju vjeru", napisao je Colton.