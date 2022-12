Istraživanje pokazalo: O ovim stvarima muškarci i žene najčešće lažu kada je riječ o seksu

Iako se gotovo sve žene i svi muškarci pretvaraju da su potpuno iskreni kada je riječ o seksu, to je najčešće daleko od istine. Svi ponekad lažu. Neke su laži bezazlene, dok druge nisu toliko. No, ako ste bili manje iskreni u vezi sa svojim seksualnim aktivnostima, niste jedini, piše Metro.

Portal za upoznavanje Illicit Encounters ispitao je 2000 muškaraca i žena kako bi otkrio o kojim stvarima vezanim uz seks najčešće lažu. Naravno, kao što možete očekivati, postoje razlike među spolovima.

Naime, prema rezultatima zanimljive ankete najpopularnija laž među ženama vezana je za broj partnera s kojima su spavale, dok muškarci najčešće lažu da ne varaju svoje partnerice. Isto tako, žene vrlo često lažu da su doživjele orgazam, često slažu kada svom partneru kažu da ga vole (kao i muškarci), ne govore istinu kada kažu da ne maštaju o seksu s drugim muškarcima i lažu kada svom partneru kažu da ih boli glava prije seksa. Također, žene ne govore istinu kada kažu da ne masturbiraju i da ne gledaju porno filmove.

S druge strane, muškarci znaju vrlo često lagati kada kažu partnerici da izgleda fantastično i da mu se sviđa njen fizički izgled, a baš kao i žene, ne govore istinu kada kažu kako se ne samozadovoljavaju i kako ne gledaju porno filmove. Među čestim lažima muškaraca se nalazi i ona da su izdržljivi u krevetu, da su spavali s puno više žena nego što zaista jesu, te da je seks bio odličan, kada zapravo baš i nije.

- Oba spola vole govoriti seksualne laži, ali zanimljivo je otkriti koliko su te laži različite. Dok žene radije umanjuju broj svojih prijašnjih partnera, vjerojatnije je da će muškarci povećati njihov ukupni broj. Muškarci najviše žele lagati o svojoj prethodnoj nevjeri, vjerojatno s pravom zaključujući da će to biti velika odbojnost za nove partnerice. Žene također lažu o varanju, ali ne toliko koliko muškarci. No, to ne znači da su vjernije - rekao je Christian Grant, glasnogovornik Illicit Encounters-a.

