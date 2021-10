Ispovijest žene čiji muž redovito gleda porno filmove: 'Njegova navika navela me na prevaru'

Anonimna žena nedavno je upoznala muškarca na aplikaciji za spojeve. Brzo su dogovorili susret i završili u krevetu, a do prevare ju je dovelo suprugovo ponašanje. "Počeo je gledati porno filmove, a time mi je potpuno srušio samopouzdanje. Mislila sam da smo bili sretni, ali kada sam saznala za tu njegovu naviku neprestano sam se pitala zašto mu ja nisam dovoljna.",napisala je jedna žena za The Sun.

Ljudi rođeni na ove datume, imaju veći vjerojatnost da će postati uspješni!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rekao je da su mu privlačne žene u pornićima, a nju je to potpuno slomilo. Odlučila je napraviti profil na aplikaciji za spojeve, a tamo je upoznala novog muškarca s kojim se ponovno osjećala poželjnom i privlačnom. Iako je rekao da će se javiti, nikada više nije primila poruku ni poziv od njega. Iako joj je suprug rekao da više ne gleda pornografiju, ne vjeruje mu ni riječi. Sada ne zna treba li tražiti nekog drugog ili ostati sa suprugom.



"Naravno da postoje bolji muškarci, ali pridruživanje aplikacijama za spojeve umnožava vaše šanse da naiđete na one koji žele samo seks. Većina muškaraca ponekad gleda pornografiju. To je prava ovisnost i često utječe na stavove o ženama, ali zvuči kao da je vaš muž lako poljuljao vaše samopouzdanje. Bili ste sretni zajedno desetljećima, ali reagirali ste aferom. Prestanite posjećivati stranice za upoznavanje. Razgovarajte sa suprugom o tome kako je njegova navika utjecala na vas i istražite što se promijenilo u vašoj vezi. Ponovo možete biti sretni ako razjasnite nesporazume i zajedničkim snagama obnovite povjerenje", odgovorila joj je Deidre.

Evo zašto biste trebali doživjeti orgazam prije svakog odlaska na spavanje: