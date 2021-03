Ispovijest 19-godišnjaka: 'Djevojka je ušla u sobu i zatekla me s drugom ženom - njezinom mamom'

Daniel (19) iz Sydneya, Australija otkrio je na tamošnjoj radio postaji KIIS 106.5 u emisiji Kyle and Jackie O svoju ljubavnu horor priču. Ispričao je da je s djevojkom prekinuo prije više od godinu dana, a za razdvajanje je kriv on i nevjera.



On, djevojka i njezina mama bili su na jednom vjenčanju na kojem su popili previše alkohola pa ih je pozvao u svoju hotelsku sobu da prespavaju jer je sigurnije to nego voziti automobilom kući.

"U sobi je bio veliki bračni krevet u koji smo svi legli, ali djevojka je brzo ustala jer se išla još družiti s mladenkom. Čim je izašla iz sobe, njezina majka mi je rekla da želi spavati sa mnom. Počeli smo 'akciju' i samo 20 sekundi kasnije njezina kćer je ušla u sobu i vidjela nas."



Njezina majka ga je nagovorila da ide za njom, a djevojka je bila toliko bijesna da ga je pokušala udariti pred svim uzvanicima, ali su je zadržali. Mladoženja ga je pitao što se dogodilo i kada mu je Daniel priznao što je napravio dobio je odgovor koji nije očekivao: "Jesi li završio?", pitao ga je mladoženja, a kada je Daniel odgovorio da nije mladoženja mu je poručio da se vrati u sobu i nastavi gdje je stao s majkom, sada već bivše djevojke.



Daniel je noć proveo s gospođom i zaspao, a kada se ujutro probudio više nikoga nije bilo - ni djevojke ni njezine mame, prenosi The Sun.



Nije otkrio što se dalje događalo i je li stupio u kontakt s nekom od žena.

