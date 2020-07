Indijanski horoskop ima drugačije znakove: Saznajte koja ste životinja i što to znači

Zapadnjački horoskop temelji se na položaju zvijezda i na tome se baziraju i znakovi, ali u indijanskom horoskopu glavne su životinje - vjeruje se da u svakome od nas živi jedna. Iako imaju slične karakteristike kao i kod klasičnog horoskopa, postoje neke razlike. Saznajte koja ste životinja i što to govori o vama.



Guska - 22. prosinca - 19. siječnja

Element ovog znaka je zemlja - zrak, a osobe rođene u ovom periodu marljive su, pouzdane, ozbiljne i odgovorne. Imaju velike ambicije, a u ostvarenju ciljeva su odlučni i ustrajni. Najbolje im odgovaraju Dabar, Medvjed i Gavran.



Vidra - 20. siječnja - 18. veljače

Zračni znak koji je neovisan, društven i voli dinamiku. Ponekad znaju biti malo nepredvidivi i tvrdoglavi, reći nešto bez takta, pa im društvo to zna zamjeriti. Životni cilj im je skupiti što više znanja, a odlično se slažu s Gavranom, Sokolom i Jelenom.



Vuk - 19. veljače - 20. ožujka

Umjetnički tipovi, nježni i puni empatije. Oni rođeni u ovom periodu jako se lako prilagođavaju, osjetljivi su i puni razumijevanja. Ljude zna nervirati kada izbjegavaju obaveze, a često se nađu u problemu s tjeskobom. Najviše u životu cijene slobodu. Odgovaraju im Djetlić, Medvjed i Zmija.



Sokol - 21. ožujka - 19. travnja

Ovaj vatreni znak žestok je i snažan. Takvi ljudi su uvijek spremni na avanturu, vole stvarati uspomene, jako su poduzetni. Ponekad znaju biti egocentrični i nestrpljivi. Losos i Sova su im najbolji partneri.



Dabar - 20. travnja - 20. svibnja

Uvijek uporni, objektivni, puni volje i snage. Ljudi rođeni u ovom periodu i znaku posesivni su i netolerantni. U životu najviše vole sigurnost, a u društvu vole biti s Djetlićem, Medvjedom i Guskom.



Jelen - 21. svibnja - 20. lipnja

Ljudi rođeni od sredine svibnja do sredine lipnja susretljivi su, komunikativni i vole povezanost. U društvu glase za duhovitu i pametnu osobu, ali ponekad znaju biti lijeni. Gavran i Vidra su im odlični partneri.



Djetlić - 21. lipnja - 21. srpnja

Vodeni znak, simpatičan, emotivan, osjetljiv, prepun empatije. Djetlići su maštoviti i vješti s novcem - znaju uštedjeti. Ipak, uz sve pozitivne osobine znaju biti ogorčeni. Zmija, Vuk i Dabar - najbolji prijatelji.



Losos - 22. srpnja - 21. kolovoza

Pun samopouzdanja i energije, Losos voli avanturu, kreativnost i darivanje drugih. Negativne strane su arogancija i netolerancija. S obzirom na količinu samopouzdanja koju imaju, u životu vole vladati i biti moćni. Njihove mane ne smetaju Sovi i Sokolu.

Medvjed - 22. kolovoza - 21. rujna

Iako vole zanovijetati, dobro procjenjuju ljude, u svemu su umjereni u životu i marljivi. Zato ih Guska i Dabar vole imati kraj sebe.



Gavran - 22. rujna - 22. listopada

Ljudi rođeni u ovom periodu jeseni znaju biti naivni i neodlučni, ali pozitivne strane kao što su tolerancija, pristupačnost i šarm to umanjuju. Životni cilj im je imati dobrog partnera, a idealni kandidati su Vidra i Jelen.



Zmija - 23. listopada - 22. studenog

Odlučni u svojim ciljevima, ali ne vole o njima puno pričati, pa se često kaže da su misteriozni. Ljudi rođeni u ovom znaku maštoviti su, ali tvrdoglavi i impulzivni u svojim reakcijama. Djetlić i Vuk to mogu trpjeti, pa su im najbolji partneri.



Sova - 23. studenog - 21. prosinca

Osobe rođene krajem godine vole avanturu, neovisni su, jako veseli i prilagodljivi. Ljude zna smetati što nemaju mira, uvijek moraju nešto raditi, a oni u životu jako cijene razumijevanje. Sokol i Losos najbolje su društvo ovog znaka.