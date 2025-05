Imate problema s hrkanjem? Ova svakodnevna navika mogla bi biti razlog, riješite je se

Proljeće je pred vratima, dani su sve duži, a takve promjene vremena kod mnogih ljudi utječu na kvalitetu sna. Tijelu često treba malo više vremena da se prilagodi dodatnom satu svjetla u danu, no postoje i drugi faktori u našem svakodnevnom životu koji mogu imati još veći utjecaj na san nego što mislite. Osim poznatih krivaca, poput alkohola, kofeina i korištenja mobilnog telefona prije spavanja, Martin Seeley, stručnjak za san iz MattressNextDaya, objasnio je kako i vaping može negativno utjecati na san, piše UNILAD.

Nema ništa gore od buđenja s osjećajem suhoće u ustima, a Seeley je pojasnio kako vaping može pridonijeti tom problemu. 'Ako ste pušač, to ne samo da dugoročno šteti vašem zdravlju, već može uzrokovati i hrkanje. Dim cigareta i duhana iritira dišne putove i grlo, što može dovesti do oticanja. Također, nakupljanje sluzi blokira ne samo grlo već i nosne prolaze, što ometa protok zraka i uzrokuje vibraciju mekog tkiva', kazao je Seeley.

Govoreći o vapingu, Seeley je dodao da on može uzrokovati istu razinu iritacije kao i pušenje. 'Nedavno je objavljeno prvo kontrolirano istraživanje dugoročnih učinaka vapinga koje je pokazalo da vaping može biti štetniji od pušenja i izazvati još veću iritaciju. Vaping može uzrokovati suhoću grla zbog sastojaka poput propilen-glikola, koji izvlači vlagu', pojasnio je.

Osim što isušuje grlo, nikotin može opustiti mišiće u grlu, dodao je Seeley, što može dovesti do djelomičnog ili potpunog zatvaranja dišnih puteva. Suho grlo i moguće opstrukcije dišnih putova mogu dovesti do hrkanja, a Seeley napominje da manjak vlage čini tkivo u grlu 'sklonijim vibracijama'.

'Ako pušite ili koristite vape, pokušajte prestati ili barem izbjegavati to prije spavanja. To će omogućiti vašem grlu da se oporavi i smanji rizik od hrkanja', savjetuje Seeley. Ovaj stručnjak objasnio je i zbog čega mnogi ljudi zapravo hrču. 'Hrkanje nastaje kada meko nepce i druga tkiva u ustima, nosu i grlu vibriraju. Ako postoji prepreka – bilo da su sinusi začepljeni, grlo suženo zbog položaja glave i vrata ili neki drugi razlog – to može uzrokovati vibraciju mekog tkiva. Vrsta hrkanja može ukazivati na to koji dio tkiva vibrira. Blago, tiho hrkanje često znači da su vam nosni putevi začepljeni, dok duboko, glasno hrkanje upućuje na začepljenje stražnjeg dijela grla', tumači.

Kako biste smanjili hrkanje – i prestali ometati osobu s kojom dijelite krevet – Seeley preporučuje spavanje na boku, izbjegavanje alkohola prije spavanja, održavanje zdrave prehrane, a ponekad može pomoći i promjena jastuka.

GALERIJA Imaju veliko srce i ljubav dijele sa svima: Ovih 14 pasmina najveće su pseće maze