Kako se naspavati pored nekoga tko hrče? Evo nekoliko savjeta

Za početak možete probati ne fokusirati se na zvuk hrkanja, piše Healthline.com. Da, ovo je lakše reći nego učiniti. No, ponekad možete iskoristiti snagu uma i istrenirati se da ignorirate ili umanjite zvuk partnerovog hrkanja. Postoji nekoliko strategija koje možete isprobati kako biste se odvratili od zvuka: meditacija, slušanje podcasta, slušanje vođene meditacije… Možda ćete se s vremenom uspjeti istrenirati da se ne fokusirate na hrkanje – ili barem dovoljno ignorirate da zaspite. Drugo što možete probati - koristite čepiće za uši.

Jedno od najlakših i najbržih rješenja je umetnuti čepiće za uši kako biste prigušili ili eliminirali zvuk hrkanja partnera pored vas. Srećom, danas postoji mnogo opcija ovisno o vašim potrebama (i glasnoći hrkanja). Možete se odlučiti za jeftine mekane pjenaste čepiće koje možete kupiti u svim drogerijama. Također možete kupiti silikonske čepiće za uši koji su dizajnirani za ljude koji se nalaze u vrlo bučnim okruženjima (primjerice na rock koncertima ili zračnim pistama). Ako vam nije ugodno nositi nešto u ušima, možete koristiti slušalice s funkcijom poništavanja buke.

Slušajte glazbu ili bijeli šum. Aparat za bijeli šum stvara stalan i umirujući zvuk koji vam može pomoći da zaspite. Neki aparati za bijeli šum nude različite opcije. Možete slušati zvukove valova oceana koji se lome na obali ili vodopada. Ako ne želite investirati u poseban uređaj za bijeli šum, preuzmite aplikaciju za bijeli šum ili meditaciju na pametni telefon i pustite to umjesto toga.

Probajte promijeniti partnerov položaj ležanja. Za neke ljude spavanje na leđima pogoršava hrkanje. Istraživanja to potvrđuju. Iako je postalo klišej gurnuti partnera koji hrče u rebra kako bi se okrenuo na trbuh i (nadamo se) prestao hrkati, ponekad je promjena položaja zaista sve što je potrebno. Postoji čak i ‘trener za smanjenje hrkanja’. Zamislite podstavljeni pojas koji nosite dok spavate. To je osnovni princip ovog trenera. On otežava spavanje na leđima, pa se osoba mora okrenuti na bok, gdje je manja vjerojatnost da će hrkati. Teniska loptica: usred noći, kad ste spremni isprobati bilo što, stavite tenisku lopticu (ili bilo koji drugi glatki predmet) ispod partnerovih leđa, što će mu otežati spavanje na leđima. Isprobajte i jastuk za pozicioniranje glave koji se ponekad naziva i anti-hrkački jastuk, pomaže pravilno poravnati vrat korisnika, smanjujući vjerojatnost hrkanja. Možete ga naručiti putem interneta, ovisno o tome koliko ste očajni za dobrim snom. Istraživanje iz 2015. godine sugerira da bi i vaš partner mogao bolje spavati koristeći ga.

Ohrabrite partnera da ode na pregled. Nemojte samo dopustiti da se partner izvlači ili tvrdi da ne hrče. Umjesto toga, objasnite svoju zabrinutost i zamolite partnera da posjeti liječnika kako bi obavio pregled. Ako se utvrdi da pati od opstruktivne apneje u snu, može saznati više o opcijama liječenja. Postoje učinkoviti tretmani za ljude s ovim sindromom. Kirurgija je također opcija kada druge terapije ne djeluju. I ne pretpostavljajte da samo muškarci hrču. Istraživanja sugeriraju da žene osobito podcjenjuju i ne prijavljuju svoje sklonosti hrkanju. Također su manje sklone posjetiti liječnika zbog ovog problema.

I na kraju, ako ništa drugo ne funkcionira, spavajte u drugoj sobi. Nemojte se osjećati loše ako se odlučite za ovu opciju, osobito ako vam to pomaže. Istraživanja podržavaju ovu odluku. Studija iz 2002. godine otkrila je da spavanje odvojeno zapravo doprinosi većem bračnom zadovoljstvu kada jedan od partnera hrče. Ako se osjećate usamljeno, obavezno recite partneru da biste radije bili zajedno. To bi ga moglo potaknuti da napravi neke prilagodbe. Može li spavanje s partnerom koji hrče utjecati na vaše zdravlje? Slušanje partnerovog glasnog hrkanja svake noći može definitivno stvoriti ogorčenost, što može negativno utjecati na vašu vezu. Ali jeste li znali da tzv. "sekundarno hrkanje" također potencijalno šteti vašem zdravlju? Nedostatak sna može uzrokovati probleme s pamćenjem, poremetiti raspoloženje i čak povećati rizik od razvoja srčanih bolesti, dijabetesa I visokog krvnog tlaka.

Studija iz 2006. godine bilježi da su osobe koje su spavale manje od šest sati po noći bile sklonije pretilosti, što također povećava rizik od određenih kroničnih zdravstvenih stanja. Vaš gubitak sna također bi vam mogao skratiti i životni vijek. Analiza tri velike populacijske studije iz 2010. godine otkrila je da se rizik od smrtnosti povećava za 15 posto kod ljudi koji su spavali pet sati ili manje svake noći.

