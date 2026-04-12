Vrtlarski trik za savršene rajčice: Bit će sočne i krupne uz samo jedan korak

S obzirom na to da je proljeće vrijeme rasta, rajčice sada zahtijevaju više hranjivih tvari, tj. prihranu. Iako su plodne biljke, u razdoblju rasta potrebni su im posebna briga i odgovarajuće hranjive tvari kako bi bile što sočnije, krupnije i rodnije. Uz pravilnu prihranu, stabljike rajčice postat će dovoljno izdržljive da tijekom ljeta „nose” teške plodove.

Vrtlar Shane Genziuk otkrio je jednostavnu i prirodnu metodu prihrane rajčica kojom se potiče rast stabljike. Uz sve prednosti za biljku, ovaj trik dobar je i za vaš novčanik jer je potpuno besplatan. Naime, Genziuk predlaže da ostatke od jutarnje kave, odnosno talog, pospete po tlu oko biljke. Talog kave bogat je dušikom koji je potreban lišću za zdrav razvoj. Tvrdi da je ova prirodna alternativa jedno od najboljih gnojiva jer sadrži potrebne hranjive tvari, a može i „zakiseliti tlo” te ga učiniti pogodnim za uzgoj krupnih i sočnih rajčica, prenosi Mirror.

Zbog svog intenzivnog mirisa i kiselih svojstava, talog kave odlično je sredstvo protiv nametnika. „Također će odbijati insekte i puževe. Jedino što će privući su gliste, a njih želite u svom tlu”, naglasio je. Iako su prirodna gnojiva dugoročno bolja za tlo, ni s njima ne treba pretjerivati. U ovom slučaju, prečesta prihrana može dovesti do viška dušika, što rezultira pojačanim rastom lišća i manjom količinom plodova.

Po tlu pospite pola taloga tako da biljku u potpunosti okružite, ali s razmakom od dva centimetra od stabljike. Rajčicu temeljito zalijte kako bi se talog ravnomjerno rasporedio po tlu. Nemojte biljku gnojiti češće nego jednom mjesečno jer talogu treba vremena da otpusti sve hranjive tvari. „Ako vidite učinak, ali ne onakav kakav biste željeli, uvijek možete dodati još taloga i postupno prilagođavati. Na stanje tla, klimu i veličinu biljaka mogu utjecati i drugi čimbenici”, zaključio je. Ova jednostavna, brza i jeftina metoda prihrane ojačat će stabljiku biljke i učiniti plodove sočnijima.