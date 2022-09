‘Imao sam aferu sa suprugom svoga prijatelja i sada želim stati tome na kraj, no ona želi nastaviti'

- Ja sam samac i imam 30 godina, no upleo sam se u nezgodnu situaciju. Naime, spavao sam sa ženom svog najboljeg prijatelja, a u to vrijeme su imali dosta problema u braku i išli su na savjetovanje. Jedne večeri naletio sam na nju u teretani i završili smo zajedno na piću. Ispričala mi je sve o njihovom braku, a ja sam ju samo slušao. Popili smo poprilično puno i došla je kod mene da popijemo kavu prije nego što ode kući, no poljubili smo se i na kraju spavali zajedno - napisao je jedan muškarac za Mirror.

Sljedeće jutro odmah je požalio, iako mu je seks bio sjajan i ona mu se jako sviđa kao osoba. Bilo mu je jako krivo zbog onoga što je napravio svom prijatelju i općenito njihovom braku. Shvaća da je to neoprostivo, ali ne zna što učiniti jer djeluje kao da se ona uopće ne osjeća loše zbog svega.

- Htio sam joj reći da je bilo dobro, ali da se to više ne može ponoviti i nadao sam se da će se složiti sa mnom, no to nije bio slučaj. Ona me želi ponovno vidjeti i rekla mi je da sam joj se oduvijek sviđao. Stalno ju srećem negdje po gradu, a često mi i šalje poruke i e-mailove. Ne znam što da radim jer ju ne želim povrijediti ili naljutiti, ali vidim da situacija izmiče kontroli - nastavio je.

- Mislim da znate da je ono što ste učinili pogrešno. Donijeli ste lošu odluku te večeri i morali ste biti svjesni što radite cijelo vrijeme. Sada morate biti iskreni s ovom ženom i objasniti joj da, iako ste uživali u noći s njom, to nije nikako bilo u redu i ne može se ponoviti. Međutim, ova veza za jednu noć dokaz je da je njezin brak u problemima i da je ona ranjiva. Kada ćete razgovarati s njom, potaknite ju da riješi probleme u svom braku i podsjetite ju da će afera samo zakomplicirati stvari i privremeno joj odvući pažnju s problema. Ako ne želi biti sa svojim mužem, onda se mora i suočiti s tim. Nemojte izbjegavati razgovarati s njom samo iz straha da ćete ju naljutiti i da će ona to reći svom mužu i okriviti vas. Svejedno mu može reći u bilo kojem trenutku. Možda ćete morati prihvatiti da je vaše prijateljstvo s njim gotovo. Savjetujem vam da se za sada odmaknete od oboje i dajte njoj vremena da razmisli o svemu - odgovorila mu je Coleen Nolan.

