'Imam odličan seks s prijateljem i želim više, ali on ima djevojku i sina'

- Imam odličan seks s prijateljem, ali on je već zauzet i ima djevojku i sina. Znamo se od osnovne škola, a ostali smo dobri cijeli svoj život. Njegova cura namjerno je ostala trudna, jer je jako željela biti majka, ali on još nije bio spreman postati otac - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Iako su uvijek imali dobar odnos, otkako je rodila, njegova cura se u potpunosti promijenila. Često postaje agresivna dok se svađaju, a čak i razbija stvara kad je ljuta. On je to sve njoj ispričao, a tada je započela i njihova afera. Počeli su se viđati svaki tjedan i imati redovan seks, ali se on svejedno vraća svojoj obitelji.

Smatra da bi mogli biti odlični zajedno, ali zna da se on boji ostaviti svoju obitelj jer je zabrinut da više nikad neće moći vidjeti svog sina.

- Njegova je veza štetna za sve, uključujući sina. Istina je da vam ne nudi ništa više od toga da bude njegova druga žena. Da je htio da vas dvoje budete par, pronašao bi način. Objasnite da biste željeli dati priliku vama kao paru, zaslužujete biti broj jedan u čovjekovom životu. Ako se stvari ne promijene, koncentrirajte se na poboljšanje društvenog života s drugim prijateljima kako biste si mogli pružiti priliku da upoznate svog savršenog muškarca - odgovorila joj je Deidre.

