Ima tajnu vezu sa svojim polubratom: 'Bojim se da će roditelji saznati'

'Kada moja obitelj sazna s kim sam se seksala, poludjeti će', podijelila je jedna djevojka svoj problem i tražila savjet od The Sun-ove savjetnice za odnose- Deidre. 'Moj dečko je moj polubrat. Držala sam to u tajnosti koliko god sam mogla, ali sada su mama i tata stvarno znatiželjni i sumnjičavi u vezi s mojim tajanstvenim muškarcem', dodaje.

'Osjećam da je došlo vrijeme da priznam da sam u ozbiljnoj vezi s njim. Nitko nema pojma da smo mi zajedno — a započeli smo našu vezu prije dvije godine. Bili smo kod kuće i gledali film kad su naši roditelji već otišli u krevet. Osjetila sam kako se privija sve bliže i bliže meni, i za nekoliko minuta bili smo isprepleteni na sofi', prisjeća se.

'Otada smo se šuljali jedno drugome u spavaće sobe i ponovno se iskradali prije jutra', nastavlja, 'Moji su se roditelji razveli prije pet godina, a mama je upoznala mog očuha godinu dana kasnije. Čim sam upoznala polubrata, svidio mi se. On je tih, ali bistar i svjestan vlastite pameti. Za razliku od većine muškaraca koje poznajem, on ne osjeća potrebu stalno se glasno pokazivati'.

'Ja imam 20, on 22 godine i uvijek smo se dobro slagali, iako se on odselio nakon godinu dana kako bi putovao. On je sada na sveučilištu, ali ja sam još uvijek kod kuće i pohađam svoj lokalni fakultet. Posjećujem ga većinu vikenda i dolazi kući da me vidi što češće može. Tako je teško držati našu vezu u tajnosti. Borimo se oduprijeti se jedno drugome pred obitelji', dodaje.

'Imalo je smisla u početku sve držati u tajnosti, ali sad smo ozbiljni, želim reći mami, tati i očuhu. Znam da neće biti baš impresionirani, ali sigurno ne postoji zakon koji zabranjuje hodanje s polubratom', pita se.

Deidre joj je odgovorila: 'Kako niste u krvnom srodstvu, nema ništa protuzakonito u vezi s polubratom. Međutim, prije nego što razgovarate s roditeljima, provjerite jeste li vi i on usklađeni u želji da izađete u javnost. Neću se iznenaditi ako tvoji roditelji naslućuju što se događa među vama. Ali, ako oni uistinu nemaju pojma, onda će vaše vijesti promijeniti dinamiku u vašem domu. Ova bi vijest mogla biti veliki šok za vašu obitelj, pa im dajte vremena i priliku da se priviknu na ovaj razvoj događaja i da razmisle o posljedicama'.

