Rastala se od supruga nakon 21 dana: 'Razotkrio je svoje varanje na radiju!'

Jedna žena podijelila je svoj užas nakon što je saznala za suprugovu prevaru dok se vozila na posao. Objasnila je kako je uključila svoju omiljenu radio stanicu tijekom jutarnjeg putovanja na posao - i bila je zapanjena kada je čula ime svog supruga kroz zvučnike, piše Mirror.

Radijski voditelji zamolili su slušatelje da pošalju priče o 'najboljem oralnom seksu' koji su ikad imali - a njezin se suprug poigrao te ispričao svoje najupečatljivije iskustvo."Moj bivši muž očito nije mislio da sam slušala istu radio emisiju koju je on slušao na svom jutarnjem putu na posao. Otprilike tri tjedna nakon što smo se vjenčali, dva muška voditelja dijelila su priče koje su ljudi pisali o najboljem oralnom seksu koji su ikada primili. Idiot se nije ni potrudio prikriti svoje ime, priznao je da se tek oženio i opisao detaljno taj oralni seks koji je noć prije našeg vjenčanja dobio od žene njegovog najboljeg prijatelja. Zahvalili su mu što je podijelio svoju priču nakon što je uputio neke drske uvrede upućene meni i tome se dobro nasmijao", napisala je žena na Redditu.

Čim je stigla u ured, "hakirala" je njegov e-mail i provjerila poslani folder za e-mail radijskoj postaji. "Poslao je e-mail radijskoj emisiji jutro prije, unutar 10-tak minuta nakon što smo se zajedno tuširali prije nego što smo se rastali i otišli na posao. Podijelila sam e-mail na Facebooku, označila sve koje sam trebala, a papiri su podneseni u roku od 24 sata", dodala je.

Zgrožen, jedan korisnik Reddita komentirao je: "Ne da omalovažavam ozbiljnu situaciju, ali tvoja priča je puno zanimljivija od Prljavog Johna.. trebaš film o ovome." Drugi korisnik je dodao: " Pitam se misli li on još uvijek da je taj oralni seks bio najbolji kojeg je ikada dobio u životu s obzirom na to koliko mu je upropastio život." Treći korisnik je napisao: "Ti si nevjerojatan čovjek. Kakva hrabra jebena priča. Jako mi je žao što si prošao kroz to. Još jedan korisnik je dodao: "Ova situacija je kao film. Ali dobro ste napravili."

