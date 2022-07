'Htjela sam vezu s ljubavnikom, ali sad se osjećam krivo što sam mu uništila obitelj'

Poticala sam svog ljubavnika da ostavi ženu sve dok me njegova kći nije natjerala da se osjećam toliko krivom da sada razmišljam o tome da završim vezu s njim. On je ljubav mog života i uvijek mi govori kako žudi biti sa mnom kako treba. On ima 42, a ja 34 godine i zajedno smo tri godine – napisala je jedna žena za The Sun.

Upoznali su se u osnovnoj školi – ona je dadilja, a on je roditelj. Uvijek su se pozdravljali, ali tek kad se njegova kćer sprijateljila s djevojčicom koju ona čuva, postali su pravi prijatelji. Jednog je dana njegova kći došla s njima na igranje. Počeli su pričati dok su djevojke završile svoju igru. Bilo je nemoguće ignorirati kemiju.

– Dok je odlazio, pitao me želim li da se nađemo na piću. U početku sam bila oprezna, ali on je bio toliko zainteresiran za mene i bio je vrlo uspješan da me ubrzo smirio. Rekao mi je da on i njegova žena spavaju u odvojenim krevetima, gotovo da više i ne razgovaraju i da je ostao samo zbog svoje dvije kćeri. Našli smo se sljedeći petak, ovaj put u mom stanu i on mi je skuhao obrok. Kad sam ga odvela u svoju spavaću sobu, imali smo najbolji seks koji sam ikada doživjela – nastavila je.

Toliko ga voli i stalno ga moli da ostavi svoju ženu, ali prošli tjedan je čula njegovu kćer kako kaže da je zabrinuta da će se ‘mama i tata rastati jer se svađaju’. Tada je shvatila kako će njihov odnos utjecati na nju. Nadala se da će ostaviti ženu, ali sada zna da bi se mrzila što je uništila obitelj.

– Ovo se ne može nastaviti, ili će istina izaći na vidjelo ili ćete mu se početi zamjerati. Morate imati iskren razgovor sa svojim ljubavnikom. Ako nije potpuno predan odlasku, mora prekinuti ovu aferu i poraditi na svom braku. I kao što ste vidjeli, utjecaj nesretnog doma vrlo je uznemirujući za djecu. Roditelji, čak i kada su razdvojeni, još uvijek mogu pružiti stabilno okruženje za djecu sve dok su im na prvom mjestu. Osim ako vaš partner nije spreman svoje riječi pretočiti u djela, morate otići, kako biste mogli pronaći nekoga tko će vam pružiti stabilnu vezu koju zaslužujete – odgovorila joj je Deidre.

