'Htjela sam suprugu video igricama plaćati obavljanje kućanskih poslova, ali se naljutio'

Jedna je žena u anonimnom postu na Redditu otkrila da svom mužu 'plaća' za obavljanje kućanskih poslova, i to tako što mu nakon obavljenog posla dopusti da igra video igrice.

Kad ga je tek upoznala, kaže 27-godišnja, on je studirao, a kasnije je zapustio fakultet jer je htio odmah pronaći posao. Kasnije se opet, kaže, vratio studiranju, a kad je diplomirao odlučio je da će raditi od doma.

Iako to njoj tad nije smetalo, počelo joj je smetati što jako malo radi po kući, a stalno je doma i po cijele dane igra videoigre, pa je i naslov njenog posta na Redditu "Moj muž po cijele dane igra video igrice, dosta mi ga je".

- Pokušala sam s njim razgovarati o podjeli kućanskih poslova, ali stalno tvrdi da je zaboravio nešto napraviti. Kad mu predložim da napišemo zadatke na hladnjak, kaže da mu je to ponižavajuće ali mu je u redu stalno biti online, bez obzira što ja plaćam sve račune - napisala je, pa je došla na ideju da mu isključi internet dok ne obavi kućanske poslove, ali je odustala jer ga ne želi tretirati kao dijete, prenosi Mirror.

- Onda sam se sjetila da bi mu bilo dobro kućanske poslove platiti u satima igranja video igrica - rekla je, pa mu je iznijela svoj plan, no rekao joj je da je to još više ponižavajuće od pisanja zadataka i da je užasno od nje što to uopće predlaže.

- Mislite li i vi da sam grozna? - pitala je žena na Redditu gdje se većina složila oko toga da nema ničeg lošeg u njenom prijedlogu.

- Ako se sa suprugom morate služiti metodama koje se koriste na djeci, brak je već osuđen na propast - odgovorila joj je jedna korisnica, a druga ju je pitala što uopće ima od dvog supruga: koji ne radi, ne čisti i ljuti se kad mu se predloži da bilo što napravi.

- Ovo kako ste opisali, bolje bi vam bilo bez vas - zaključila je korisnica u komentarima.

