Htjela sam kupiti pametni telefon, prodavač u trgovini rekao mi je da je to “loša odluka” - danas se smijem njegovim riječima!

Je li vam se ikada dogodilo da ste ušli u trgovinu po savjet, a na kraju su vas skoro uvjerili da kupite nešto što uopće nije bilo ono što ste željeli? Meni se to dogodilo kad sam tražila novi pametni telefon. Htjela sam nešto pouzdano, nešto što će mi služiti godinama, a da pri tom ne potrošim cijelu plaću. No, u trgovini me dočekao hladan tuš. Kad sam prodavaču spomenula svoj budžet, jednostavno je rekao: “Ako ne kupite barem iPhone 16, za godinu dana ćete opet tražiti novi telefon. To bi bila stvarno loša odluka!”



Ostala sam bez riječi. Sve što sam zapravo htjela bilo je da mi netko pomogne pri izboru mobitela. U tom trenutku sam znala da to nije mjesto gdje ću pronaći iskren savjet, zahvalila sam se i otišla. Bila sam odlučna pronaći bolje rješenje za kupnju telefona.



Istraživanje: Koji pametni telefon je vrijedan kupovine?

Kad sam stigla kući, skuhala sam si kavu, sjela za računalo i krenula u istraživanje. Pretraživala sam razne web stranice kako bih saznala koji telefoni trenutno nude dobar omjer cijene i kvalitete. Brzo sam shvatila da su novi iPhone modeli stvarno skupi – iPhone 14 gotovo 700 eura, iPhone 15 oko 800 eura, a iPhone 16 se već približava 1.000 eura. To je bilo daleko iznad mog budžeta.

Kao prosječno zahtjevna korisnica ne trebam profesionalnu kameru ni napredne funkcije koje bih koristila jednom godišnje. Važno mi je da je telefon pouzdan, da ima dobru bateriju i da radi bez problema. Želim bez zastajkivanja koristiti aplikacije, pisati poruke i snimiti lijepu fotografiju na izletu – bez straha da će me baterija izdati usred dana.



Rabljeni telefon? Previše rizika, premalo sigurnosti

Budući da mi je iPhone odavno drag (sviđa mi se njihov operativni sustav i jednostavnost korištenja), počela sam tražiti jeftinije opcije. Prvo sam pogledala starije iPhone modele po web trgovinama, no i dalje su mi cijene bile visoke.

Zatim sam počela istraživati oglasnike s rabljenim uređajima. No, tijekom pretrage me obuzeo osjećaj nesigurnosti. Što ako telefon ne radi kako treba? Što ako ima skrivene mane koje prodavatelj prešuti? Kod kupnje rabljenog telefona doslovno ste prepušteni na milost i nemilost prethodnog vlasnika – bez garancije i sigurnosti. To me zaista zabrinulo.



Gotovo sam već odustala od potrage …

Nakon svih tih informacija bila sam na rubu da odustanem... Nijedna opcija mi nije djelovala prihvatljivo – novi telefoni preskupi, rabljeni previše riskantni. Upravo kad sam pomislila da ću još par mjeseci izdržati sa starim mobitelom, naletjela sam na oglas za REBORN uređaje. U početku nisam znala što točno gledam. Mislila sam da je još jedan reklamni trik. No kad sam vidjela znatno nižu cijenu i spomenutu “garanciju”, postala sam znatiželjna.

Kliknula sam – i tu je počeo jedan potpuno novi put. Oglas me odveo na stranicu gizzmo.hr, gdje sam i ranije naručivala dodatke za mobitel. Ovoga puta sam prvi put otkrila njihov dio s obnovljenim uređajima.



Što su obnovljeni telefoni ?

Pročitala sam da obnovljeni telefon nije isto što i rabljeni koji netko sam prodaje. Riječ je o uređaju koji su stručnjaci temeljito pregledali, testirali i po potrebi popravili sve što nije savršeno funkcioniralo.

Kod REBORN uređaja, svaki telefon prolazi čak 56 različitih testova prije nego stigne do kupca. Ako je baterija ili neka druga komponenta loša, jednostavno se zamjenjuje novom. Na kraju dobijete uređaj koji je provjeren, popravljan i bez ikakvih tragova prethodnog vlasnika.

To mi je zvučalo super. Dodatno me oduševio njihov sustav kategorizacije prema izgledu:

Kategorija A: telefon u izvrsnom stanju, bez tragova korištenja

telefon u izvrsnom stanju, bez tragova korištenja Kategorija B: nekoliko vidljivih tragova korištenja, poput ogrebotina na kućištu

nekoliko vidljivih tragova korištenja, poput ogrebotina na kućištu Kategorija C: uređaj s više tragova korištenja, ali radi besprijekorno

To je značilo da mogu odabrati telefon prema svom budžetu i vlastitim kriterijima.

Tijekom istraživanja shvatila sam da su iPhone 13 i iPhone 14 među najboljim opcijama kad se gleda omjer cijene i performansi. Oba su prikladna za većinu korisnika – pa tako i za mene. Nakon par dana odlučila sam se za iPhone 14 iz A kategorije. Za moje potrebe – fotografiranje, poruke, društvene mreže i pozivi – više nego dovoljan.

Kad sam otvorila paket, bila sam iskreno iznenađena. Telefon je izgledao kao nov. Bez ogrebotina, i sve je radilo savršeno čim sam ga uključila. Da mi nitko nije rekao da je obnovljen, ne bih to nikad pogodila. Uz kupnju sam dobila i godišnje jamstvo te 30 dana za isprobavanje. To znači da bih ga bez problema mogla vratiti ako mi ne bi odgovarao ili bi nešto pošlo po zlu.



Neočekivani preokret

Najzanimljivije se dogodilo nekoliko tjedana kasnije. Moja mama je primijetila da imam novi telefon i pitala me gdje sam ga kupila. Njezin stari mobitel je postajao sve sporiji i trebao mu je nasljednik. Svaki dan se žalila kako sve šteka. Pokazala sam joj REBORN.

Zajedno smo izabrale obnovljeni iPhone 13 iz B kategorije – imao je nekoliko ogrebotina na poleđini, ali radio je besprijekorno. Najljepše od svega je bilo to što smo uštedjele dovoljno da smo si mogle priuštiti vikend na moru!



Prava vrijednost moje odluke

Danas, pola godine kasnije, sjećam se prodavačevih riječi i samo se nasmijem. Moja “loša odluka” pokazala se kao jedna od najboljih koje sam donijela u posljednje vrijeme.

Ne samo da imam telefon koji savršeno odgovara mojim potrebama – nego sam i uštedjela dovoljno da stvorim lijepe uspomene s mamom. To za mene predstavlja pravu vrijednost pametne kupnje – kad dobiješ točno ono što ti treba.



Ako razmišljate o kupovini …

Nemojte dopustiti da vas prodavači uvjere da kupite najskuplji uređaj, ako to nije ono što vam zaista treba. Prvo se zapitajte: što zapravo radite sa svojim telefonom i koje funkcije zaista koristite.

Ako tražite telefon koji će pouzdano obavljati osnovne zadatke i trajati godinama, obnovljeni uređaj je sjajna opcija. Provjerite ponudu obnovljenih telefona – iznenadit ćete se kvalitetom i uštedom.

Kao što volim reći prijateljima:

“Prodavač je moju odluku nazvao lošom. A ja mu se sada smijem – s mora – zahvaljujući novcu koji sam uštedjela jer ga nisam poslušala!”