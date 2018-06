Hrvatski influenceri otkrivaju kako su uspjeli u zanimanju kojeg nedavno nije ni bilo!

Prema jednoj definiciji, influencer je osoba koja ima mogućnost utjecanja na tuđe odluke o kupnji zbog svojeg autoriteta, znanja, položaja ili odnosa sa svojom publikom.

Riječ “influencer” udomaćila se tako i u hrvatskom jeziku, priznat ćemo da je to ipak bolje nego “utjecajnik” ili “utjecatelj”. Razloga su dva, prvi je što doista označava osobu tih osobina, dakle nekoga tko može utjecati na poslovne odluke zbog svojega ugleda, položaja ili veza te čije mišljenje i djelovanje ima veću težinu nego mišljenje ili djelovanje njihovih kolega. Drugi je što je riječ o globalnom pojmu koji je počeo ključno utjecati na neke sektore poput marketinga, mijenjajući ih možda na ključan način, gotovo tako kao što su to ne tako davno učinile društvene mreže.

Dakako, influencere imamo i u Hrvatskoj, a njihov je utjecaj isti takav kao i onih drugdje te je također sve veći. Toliki da je moguće da će influenceri ozbiljno ugroziti marketinške prihode internetskih portala što bi opet značilo disrupciju još jedne industrije, medijske. Kako kaže Ivana Šulc, digital marketing manager s weba Orbis Marketing, tako je nešto sasvim moguće.

– Moguće je i vjerujem da će se i to dogoditi u bližoj budućnosti. Digitalni marketing sve više jača i postaje sve prepoznatljiviji i u Hrvatskoj, a oglašivači traže načine putem kojih mogu doprijeti do što većeg broja ljudi. Influencer marketing kao dio digitalnog marketinga već je uzeo zamah na većim i razvijenijim tržištima te se izdvajaju unaprijed planirani godišnji budžeti koji odlaze na influencere. Kako Hrvatska uvijek malo kasni s trendovima i novostima, kod nas je mnogima izdvajanje budžeta za influencere apstraktan pojam iako je sve više onih koji upravo to rade. Influenceri imaju velik utjecaj među svojim pratiteljima, znaju kako reklamirati i prodati određeni proizvod i uslugu, a oglašivači sve to prate i sve više počinju reagirati i na takav oblik oglašavanja. Influencere u Hrvatskoj čeka svijetla budućnost – kaže Ivana. Nedvojbeno je da utjecaj influencera i u Hrvatskoj jača.

– Kao i kod svega što je moderno u određenom trenutku, uvijek postoji malo preuveličavanja kako bi se privukla pažnja. Međutim, influenceri u Hrvatskoj sve više jačaju i dobivaju na utjecaju i značenju. Riječ je o tome da ljudi sve manje vjeruju tradicionalnom oglašavanju i marketing više služi kako bi se održala razina svijesti o postojanju određenog brenda, proizvoda ili usluge nego da bi se prodalo proizvod. Kod influencera se stvari mijenjaju. Oni sa svojim pratiteljima grade odnos koji se zasniva na pričanju priča i prodavanju određenog životnog stila te izgrađuju svoj online imidž kako bi pratitelji poželjeli i sami živjeti takvim životom te posjedovati ono što influenceri koje prate posjeduju. Kao stručnjak za društvene mreže uvijek tvrdim da se trenutačno najviše isplati ulagati u digitalni marketing i razvijati odnose s influencerima – objašnjava Ivana Šulc.

Logično i normalno, hrvatski se influenceri teško mogu mjeriti s najjačim svjetskim kolegama. Primjerice, deset najutjecajnijih modnih influencera prema podacima koje je sastavio Forbes ima više od 23 milijuna pratitelja na Instagramu, nešto manje od dva milijuna na Twitteru, više od četiri milijuna lajkova na Facebooku, više od 2,3 milijuna pretplatnika na YouTubeu što je sve zajedno doseg od 31,750.000. Chiara Ferragni na svojem The Blue Saladu zapošljava već 20 ljudi koji joj pomažu u održavanju i povećavanju utjecaja na modne trendove i industriju. Vogue? Zaboravite. Puno ljudi koje u nas zanima moda prati Ritu Rumoru koja podvlači kako riječ influencer vrlo izravno i sama objašnjava o čemu se radi.

– To je osoba koja na bilo koji način utječe na nečije mišljenje ili ponašanje. No to je u isto vrijeme rezultat određenog rada. Ne bih rekla da se tek tako može odlučiti postati influencer, već više da se radi o tome da određena osoba iz bilo kojeg razloga privlači pažnju na sebe svojim stvaranjem i kvalitetnim sadržajem koji pruža zajednici, a to publika prepozna. Da bi netko postao influencer, on mora imati i publiku koju zanima što ta osoba radi/nosi/sluša ili u krajnjoj liniji misli o nečemu. Moj put je započeo potpuno spontano, počela sam objavljivati slike onoga što mene interesira, iz ljubavi prema modi. Tada od toga nisam imala nikakvu osobnu korist, iskreno sam voljela tu vrstu stvaranja sadržaja i pokazivanja svojeg nekog stila, što je kasnije privuklo moju publiku. Zato se može reći da je moj put bio dosta organski i nepromišljen – kaže Rita dodajući kako je njezino mišljenje da, kako bi se bilo influencerom, nije važan broj pratitelja, već kvaliteta sadržaja i tip publike, kolika god ona bila.

– Danas mnogi tome pristupaju kao nekoj vrsti ambicije i to vidimo po tom silnom kupovanju pratitelja i lajkova, a od toga nema apsolutno nikakve koristi jer, ako vas ljudi ne počinju organski pratiti, onda to nije vaša publika – govori Rita. Uz modu, tu je i fitness s impozantnim brojkama.



Na Instagramu deset najutjecajnijih u svijetu okuplja gotovo 40 milijuna sljedbenika, na Twitteru nešto više od dva i pol milijuna, na Facebooku imaju više od 52 milijuna lajkova, gotovo pet milijuna pretplatnika na YouTubeu, ukupan im je doseg 106 milijuna. U nas je jedan od najpopularnijih influencera u fitnessu Marko Lončar.

❤🍭❤ A post shared by Anastazija Makjanić (@stazisweets) on May 20, 2018 at 9:43am PDT

– Da, posljednje dvije godine doista se događa neka vrsta eksplozije, ekspanzije influencera u nas i moram priznati da se to osjeti na više načina. Sada ja doista dobro živim od svega što radim, no naglasak je doista na riječi ‘svega’, ne može se još živjeti samo na temelju plasiranja objava na društvenim mrežama. Podsjetit ću da sam ja školovani i licencirani osobni trener po više programa pa mi to donosi najznačajniji prihod. U stvaranje osobnog brenda ulazi i pisanje, redovito objavljujem u Men’s Healthu, volim taj časopis, ciljana je publika, surađujem, primjerice i s portalom Ordinacija.hr, normalno da to ne mogu biti ozbiljni prihodi, ali je obavezan dio za promociju znanja. Ali sada ima prihoda koje ostvarujem kao influencer. Primjerice, ambasador sam Polleo Sporta koji mi osigurava dodatke prehrani, Kia Zagreb osigurala mi je automobil koji je i brendiran tako da sam s te strane riješio neke troškove koji su neophodni za svakodnevno funkcioniranje. A počeli su se pojavljivati i sponzori koji su voljni platiti za plasman nekih svojih proizvoda, poput Philipsa koji će dati na korištenje svoj novi blender, dakle nešto što ionako koristim, i za to platiti, ovisno o aranžmanu, tisuću i pol, dvije tisuće kuna po objavi na nekoj platformi, možda netko i više, ovisno o dosegu – kaže Marko koji ističe kako je u pravilu kod influencera riječ o paketu koji obuhvaća najveće društvenomrežne platforme, Facebook, Instagram i Twitter. Ali i još nešto.

– Ne može se biti influencer bez stvarnog znanja. Ljude se ne može prevariti, nakon nekog vremena shvatit će da netko tko nešto preporučuje to ne čini zato što to doista razumije i neće vas više pratiti. Mislim da moji certifikati dosta znače u tom smislu, ali također se tako stečeno znanje mora potvrđivati i u praksi – kaže Marko.

Anastaziju Makjanić mogli bismo najpreciznije nazvati food blogericom sa stilom. Blog Stazi Sweets proširio se i na Instagram gdje Anastazija ima više od 19 tisuća pratitelja. I dalje je to za mladu majku dvoje djece samo hobi.

– Prije svega, to je i dalje samo hobi, ali naravno da se nisam nadala da bih od toga mogla imati bilo kakvu korist. I dalje sam mišljenja da se od Instagrama ne može živjeti, barem ne kod nas – kaže lifestyle blogerica koja ima odgovor zašto su i u nas najpopularnije platforme koji se tiču mode, kozmetike, hrane...

– Pa vjerujem da je to prije svega jer smo mi ljudi navikli na lijepe stvari – nema osobe koja ne voli vidjeti lijepo; bilo da je žena ili muškarac, bilo da je hrana ili sasvim nešto drugo. Žene uvijek teže tome da izgledaju lijepo; zbog sebe ili nekog drugog, nije ni bitno – objašnjava food blogerica. Često svoje postove Anastazija posvećuje obitelji. Ali u posljednje se vrijeme puno priča o privatnosti, je li danas riskantnije nego ranije otvarati svoju privatnost društvenim mrežama?

– Istina, potpuno se slažem s tim. Vremena se mijenjaju iz dana u dan, a sad sve ovisi od osobe do osobe. Nisam tip koji će svaki svoj korak bilježiti na Instagramu niti mi se cijeli život svodi na Instagram. Neke svoje lijepe životne trenutke volim zabilježiti u obliku fotografije, ali baš svaki svoj korak ne volim dijeliti sa svima. U svemu treba biti umjeren i u svemu bi trebala postojati nekakva zlatna sredina – kaže Anastazija koja nam potvrđuje ono što je rekao Marko, nove su platforme odličan način oglašavanja.

– Instagram je pravi kreativni marketing, nova vrsta reklame. Njegova popularnost raste iz dana u dan i na taj je način upravo on postao pravo mjesto za reklamu i oglašavanje. Mi dobijemo određeni proizvod, testiramo ga i putem Instagrama ostavimo recenziju. Ponekad to bude plaćeni oglas, a ponekad dobijemo neki odličan proizvod. To mi je zaista super jer ljudi iz prve ruke dobiju informaciju, a mi im na neki način olakšamo potencijalnu kupnju – objašnjava autorica bloga Stazi Sweets. U svakom slučaju, bloganje ili instagramanje, već koji vam je izraz bliži, nije lako i vremenski je zahtjevno. Pogotovo ako pridružujete i videosadržaj. Fotografija je uvijek od iznimne važnosti, što zna i Tamara Ivančić, autorica iza food bloga Ave Dulcis koja ističe i da je blog zapravo osobna ekspresija. Njime se bavi uz svoj stalni posao.

– Blog je nastao od “sebične” ideje da isprobane recepte trajno zabilježim jer tko još danas recepte zapisuje u bilježnicu? Publici su se moji recepti svidjeli i postao je ono što je danas. Vrlo dobra posjećenost bloga kao i Facebooka te Instagrama na kojima broj sljedbenika raste iz dana u dana, pridonijeli su suradnji s najpoznatiji brendovima u Hrvatskoj. On više nije moja “bilježnica”, već naša, jer moja publika surađuje, komentira i prije svega potiče moj rad. Publika i klijenti prepoznali su moju iskrenost, moju zabavnu stranu. Sve ono što možete vidjeti na mom blogu, to je ono što smo uistinu i pojeli ili isprobali, ono što sam ja skuhala – kaže Tamara dodajući kako su klijenti s kojima surađuje oni čije proizvode i sama koristi i kupuje.

– Ne pada mi na pamet promovirati nešto u što sama ne vjerujem. Blog sam ja i tako će ostati. Blog(anje) oduzima poprilično vremena, osmišljavanje recepta kao i samo fotografiranje nekad traje danima. Ponekad je vrlo teško uz “pravi” posao posvetiti se i hobiju. Ali sve ovo prije svega radim iz ljubavi i uživam u cijelom procesu, od osmišljavanja recepta i nabave namirnica do pripreme i kuhanja te same fotografije – kaže Tamara. Influenceri su u uzletu u nas kao i u svijetu. Gotovo da se može tvrditi da će se u nekoj bližoj budućnosti ovaj za sada uglavnom hobi možda moći nazvati i – zanimanjem.

– Nije lako definirati što točno znači “živjeti od bloga ili Instagrama” i to je problem koji se često javlja, posebno kod onih koji bi i sami željeli postati influenceri i imaju romantične ideje kada je riječ o tom poslu. Problem je u tome što se radi o izrazito nestabilnom zanimanju, posebno kad je riječ o prihodima, ali i o tome da već sutra mogu doći neki novi influenceri koji su zanimljiviji, noviji i atraktivniji publici, a na koje će se brendovi i biznisi sa zadovoljstvom prebaciti. Kada je riječ o svjetski poznatim influencerima koji imaju stotine tisuća ili milijune pratitelja, rijetko tko od njih se oslanja isključivo na blog ili Instagram kao jedini izvor prihoda, baš zato što planiraju budućnost pa otvaraju svoje biznise ili nude dodatne usluge kako bi se osigurali u budućnosti – kaže Ivana Šulc navodeći kako bi Ella Dvornik definitivno spadala među najuspješnije influencere koji mogu zaraditi i nekoliko tisuća dolara samo za nekoliko objava na Instagramu.

– Ipak, treba imati na umu da su osobe koje mogu živjeti isključivo od Instagrama ili bloga iznimka, a ne pravilo i da je do tog statusa teško i skupo doći, a potrebno je i dosta vremena. Na početku sami kupuju avionske karte, plaćaju hotele i investiraju u luksuzan ili privlačan “lifestyle” da bi kasnije postali za to plaćeni. Nema garancije da će uspjeti i da će se uloženo vratiti, naravno – navodi Ivana.

Danas se u Hrvatskoj može živjeti od Instagrama, ističe Rita Rumora, jer, iako je još uvijek ponekada teško naplatiti objavu, u zadnjih godinu dana situacija ide nabolje – brendovi počinju shvaćati da je objava na društvenim mrežama tuđi rad te se mora naplatiti kao i reklama u novinama ili na televiziji.

– Uz to, vi kao influencer možete zarađivati i od stranih brendova, affiliate programa i slično. Mislim da je jako bitno i kako se vi postavite prema poslovnoj suradnji. Ako vi sami cijenite svoj rad u kojem pokušavate na neki što prirodniji način približiti ljudima određeni trend ili novitet te u to ulažete puno truda, nećete baš sve objave raditi besplatno – kaže Rita.