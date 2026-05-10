Proteinski sladoled od samo 5 sastojaka: Zdravi desert koji osvaja na prvi zalogaj

Kada poželite nešto slatko, osvježavajuće i kremasto, a pritom ne želite posegnuti za klasičnim sladoledom punim šećera, ovaj domaći proteinski sladoled idealno je rješenje. Priprema se od svega nekoliko sastojaka, bogat je proteinima i dovoljno zasitan da bez grižnje savjesti zamijeni desert ili međuobrok.
Sastojci:
- 200 g posnog ili zrnatog sira
- 1 banana
- 1 zdjelica jagoda
- 1 žlica meda
- 2 kocke leda
- dvije žlice slatkog vrhnja
- po želji: nekoliko listića svježe mente
Priprema: Sve sastojke stavite u blender i miksajte na jačoj brzini dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Dobivenu smjesu prebacite u posudu i stavite u zamrzivač na otprilike 2 sata. Nakon hlađenja smjesu ponovno kratko izmiksajte na laganoj brzini kako biste razbili kristaliće leda i dobili svilenkastu teksturu pravog sladoleda. Po želji dodajte svježu mentu za dodatnu dozu svježine. Vratite sladoled u zamrzivač, a prije posluživanja ostavite ga 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi kako bi lagano omekšao.