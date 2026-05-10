Proteinski sladoled od samo 5 sastojaka: Zdravi desert koji osvaja na prvi zalogaj

Kada poželite nešto slatko, osvježavajuće i kremasto, a pritom ne želite posegnuti za klasičnim sladoledom punim šećera, ovaj domaći proteinski sladoled idealno je rješenje. Priprema se od svega nekoliko sastojaka, bogat je proteinima i dovoljno zasitan da bez grižnje savjesti zamijeni desert ili međuobrok.

Sastojci:

200 g posnog ili zrnatog sira

1 banana

1 zdjelica jagoda

1 žlica meda

2 kocke leda

dvije žlice slatkog vrhnja

po želji: nekoliko listića svježe mente

Priprema: Sve sastojke stavite u blender i miksajte na jačoj brzini dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Dobivenu smjesu prebacite u posudu i stavite u zamrzivač na otprilike 2 sata. Nakon hlađenja smjesu ponovno kratko izmiksajte na laganoj brzini kako biste razbili kristaliće leda i dobili svilenkastu teksturu pravog sladoleda. Po želji dodajte svježu mentu za dodatnu dozu svježine. Vratite sladoled u zamrzivač, a prije posluživanja ostavite ga 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi kako bi lagano omekšao.