idealan za toplije dane

Proteinski sladoled od samo 5 sastojaka: Zdravi desert koji osvaja na prvi zalogaj

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
10.05.2026.
u 07:15

Ovaj sladoled možete prilagoditi vlastitom ukusu – jagode zamijenite malinama, borovnicama ili mangom, a za dodatnu hrskavost dodajte sjeckane orašaste plodove ili komadiće tamne čokolade.

Kada poželite nešto slatko, osvježavajuće i kremasto, a pritom ne želite posegnuti za klasičnim sladoledom punim šećera, ovaj domaći proteinski sladoled idealno je rješenje. Priprema se od svega nekoliko sastojaka, bogat je proteinima i dovoljno zasitan da bez grižnje savjesti zamijeni desert ili međuobrok.

Sastojci:

  • 200 g posnog ili zrnatog sira
  • 1 banana
  • 1 zdjelica jagoda
  • 1 žlica meda
  • 2 kocke leda
  • dvije žlice slatkog vrhnja
  • po želji: nekoliko listića svježe mente

Priprema: Sve sastojke stavite u blender i miksajte na jačoj brzini dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Dobivenu smjesu prebacite u posudu i stavite u zamrzivač na otprilike 2 sata. Nakon hlađenja smjesu ponovno kratko izmiksajte na laganoj brzini kako biste razbili kristaliće leda i dobili svilenkastu teksturu pravog sladoleda. Po želji dodajte svježu mentu za dodatnu dozu svježine. Vratite sladoled u zamrzivač, a prije posluživanja ostavite ga 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi kako bi lagano omekšao.
sladoled proteinski sladoled recept dana recept

