Običaji za Majčin dan razlikuju se od zemlje do zemlje, no poruka je svuda ista: Hvala!

Majčin dan jedan je od najnježnijih i najemotivnijih dana u godini, posvećen osobama koje u životu mnogih zauzimaju posebno mjesto. Majkama. Iako se danas najčešće obilježava cvijećem, čestitkama, obiteljskim ručkovima i malim znacima pažnje, njegova povijest mnogo je dublja od komercijalne slike koju često vidimo u trgovinama. To je dan zahvalnosti, sjećanja, poštovanja i priznanja za svu brigu, odricanje, snagu i ljubav koju majke svakodnevno daju.

Korijeni obilježavanja majčinstva sežu daleko u prošlost. Još su stari Grci i Rimljani slavili božice povezane s majčinstvom, plodnošću i obitelji. Ipak, suvremeni Majčin dan kakav danas poznajemo najčešće se povezuje s Amerikankom Annom Jarvis, koja je početkom 20. stoljeća pokrenula inicijativu da se jedan dan u godini posveti majkama. Naime, nakon smrti svoje majke, Anna Jarvis željela je stvoriti dan kojim bi se odala počast svim majkama i njihovoj ulozi u obitelji i društvu. Prvo službenije obilježavanje održano je 1908. godine u SAD-u, a 1914. američki predsjednik Woodrow Wilson proglasio je drugu nedjelju u svibnju službenim Majčinim danom. Upravo se taj datum zadržao u mnogim zemljama, pa se Majčin dan i u Hrvatskoj obilježava druge nedjelje u svibnju.

No, Majčin dan nije važan samo zato što nas podsjeća da kupimo cvijet ili napišemo čestitku. Njegova prava vrijednost krije se u prilici da zastanemo i prisjetimo se svega što majke često čine tiho, bez velike buke i bez očekivanja priznanja. Majke su mnogima prve učiteljice, zaštitnice, oslonac, savjetnice i osobe koje nas prate kroz najvažnije i najteže trenutke života. To je i dan koji ne pripada samo biološkim majkama. Mnogi ga posvećuju bakama, pomajkama, udomiteljicama, tetama, sestrama, samohranim očevima koji su preuzeli majčinsku ulogu, ali i svim ženama koje su nekome pružile sigurnost, nježnost i osjećaj doma. Upravo zato Majčin dan može biti vrlo osoban, radostan, ali za neke i bolan, osobito za one koji su majku izgubili ili se bore s neispunjenom željom za majčinstvom.

Običaji se diljem svijeta razlikuju, ali poruka je gotovo svugdje ista: hvala. U Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji i mnogim europskim zemljama majkama se daruju cvijeće, čestitke, slatkiši ili mali pokloni, a obitelji često zajedno odlaze na ručak. U Hrvatskoj su najčešći znakovi pažnje buketi, ruže, ručno izrađene čestitke djece u vrtićima i školama te obiteljska okupljanja. U Velikoj Britaniji i Irskoj obilježava se takozvana Majčinska nedjelja, koja se tradicionalno slavi četvrte korizmene nedjelje. Taj je običaj prvotno bio povezan s povratkom vjernika u 'majčinsku crkvu', no s vremenom je prerastao u dan posvećen majkama. Danas se i ondje majke daruju cvijećem, kolačima i čestitkama.

U Meksiku je Majčin dan posebno velik obiteljski blagdan i slavi se 10. svibnja, bez obzira na dan u tjednu. Ondje nije neobično da se majkama priređuju serenade, pjevaju pjesme i organiziraju velika obiteljska okupljanja. U školama i zajednicama često se pripremaju posebni programi posvećeni majkama. U Japanu se Majčin dan također obilježava druge nedjelje u svibnju, a tradicionalno se majkama daruju karanfili, simbol nježnosti, zahvalnosti i čistoće majčinske ljubavi. Djeca često crtaju portrete svojih majki ili im pripremaju male znakove pažnje. Sličnu simboliku cvijeće ima i u mnogim drugim zemljama.

U Etiopiji se majčinstvo slavi kroz višednevni obiteljski festival Antrosht, koji uključuje pjesmu, ples i zajedničko pripremanje hrane. U Tajlandu se Majčin dan obilježava na rođendan kraljice majke, a uobičajeno je darivanje jasmina, cvijeta koji simbolizira majčinsku ljubav. U Francuskoj se majkama često poklanjaju cvjetni aranžmani, čestitke ili obiteljski ručkovi, a datum se može razlikovati ovisno o kalendaru. Iako se način obilježavanja mijenja od zemlje do zemlje, bit Majčina dana ostaje jednostavna. To je dan u kojem se zahvaljuje za neprospavane noći, prve korake, strpljenje, brigu, oproste, savjete i sve one male svakodnevne geste koje često postanu vidljive tek kad odrastemo.

Ovoga proljeća posadite u vrtu ovih 7 vrsta povrća i uživajte u ukusnim plodovima godinama

*uz korištenje AI-ja