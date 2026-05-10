Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
Detalji strave u Krapini: 'Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi...'
Užas u Krapini: Ubio policajca u kafiću, izašao van i pucao u sebe
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAN ZA LJUBAV

Običaji za Majčin dan razlikuju se od zemlje do zemlje, no poruka je svuda ista: Hvala!

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
10.05.2026.
u 10:00

Suvremeni Majčin dan kakav danas poznajemo najčešće se povezuje s Amerikankom Annom Jarvis, koja je početkom 20. stoljeća pokrenula inicijativu da se jedan dan u godini posveti majkama

Majčin dan jedan je od najnježnijih i najemotivnijih dana u godini, posvećen osobama koje u životu mnogih zauzimaju posebno mjesto. Majkama. Iako se danas najčešće obilježava cvijećem, čestitkama, obiteljskim ručkovima i malim znacima pažnje, njegova povijest mnogo je dublja od komercijalne slike koju često vidimo u trgovinama. To je dan zahvalnosti, sjećanja, poštovanja i priznanja za svu brigu, odricanje, snagu i ljubav koju majke svakodnevno daju.

Korijeni obilježavanja majčinstva sežu daleko u prošlost. Još su stari Grci i Rimljani slavili božice povezane s majčinstvom, plodnošću i obitelji. Ipak, suvremeni Majčin dan kakav danas poznajemo najčešće se povezuje s Amerikankom Annom Jarvis, koja je početkom 20. stoljeća pokrenula inicijativu da se jedan dan u godini posveti majkama. Naime, nakon smrti svoje majke, Anna Jarvis željela je stvoriti dan kojim bi se odala počast svim majkama i njihovoj ulozi u obitelji i društvu. Prvo službenije obilježavanje održano je 1908. godine u SAD-u, a 1914. američki predsjednik Woodrow Wilson proglasio je drugu nedjelju u svibnju službenim Majčinim danom. Upravo se taj datum zadržao u mnogim zemljama, pa se Majčin dan i u Hrvatskoj obilježava druge nedjelje u svibnju.

No, Majčin dan nije važan samo zato što nas podsjeća da kupimo cvijet ili napišemo čestitku. Njegova prava vrijednost krije se u prilici da zastanemo i prisjetimo se svega što majke često čine tiho, bez velike buke i bez očekivanja priznanja. Majke su mnogima prve učiteljice, zaštitnice, oslonac, savjetnice i osobe koje nas prate kroz najvažnije i najteže trenutke života. To je i dan koji ne pripada samo biološkim majkama. Mnogi ga posvećuju bakama, pomajkama, udomiteljicama, tetama, sestrama, samohranim očevima koji su preuzeli majčinsku ulogu, ali i svim ženama koje su nekome pružile sigurnost, nježnost i osjećaj doma. Upravo zato Majčin dan može biti vrlo osoban, radostan, ali za neke i bolan, osobito za one koji su majku izgubili ili se bore s neispunjenom željom za majčinstvom.

Običaji se diljem svijeta razlikuju, ali poruka je gotovo svugdje ista: hvala. U Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji i mnogim europskim zemljama majkama se daruju cvijeće, čestitke, slatkiši ili mali pokloni, a obitelji često zajedno odlaze na ručak. U Hrvatskoj su najčešći znakovi pažnje buketi, ruže, ručno izrađene čestitke djece u vrtićima i školama te obiteljska okupljanja. U Velikoj Britaniji i Irskoj obilježava se takozvana Majčinska nedjelja, koja se tradicionalno slavi četvrte korizmene nedjelje. Taj je običaj prvotno bio povezan s povratkom vjernika u 'majčinsku crkvu', no s vremenom je prerastao u dan posvećen majkama. Danas se i ondje majke daruju cvijećem, kolačima i čestitkama.

U Meksiku je Majčin dan posebno velik obiteljski blagdan i slavi se 10. svibnja, bez obzira na dan u tjednu. Ondje nije neobično da se majkama priređuju serenade, pjevaju pjesme i organiziraju velika obiteljska okupljanja. U školama i zajednicama često se pripremaju posebni programi posvećeni majkama. U Japanu se Majčin dan također obilježava druge nedjelje u svibnju, a tradicionalno se majkama daruju karanfili, simbol nježnosti, zahvalnosti i čistoće majčinske ljubavi. Djeca često crtaju portrete svojih majki ili im pripremaju male znakove pažnje. Sličnu simboliku cvijeće ima i u mnogim drugim zemljama.

U Etiopiji se majčinstvo slavi kroz višednevni obiteljski festival Antrosht, koji uključuje pjesmu, ples i zajedničko pripremanje hrane. U Tajlandu se Majčin dan obilježava na rođendan kraljice majke, a uobičajeno je darivanje jasmina, cvijeta koji simbolizira majčinsku ljubav. U Francuskoj se majkama često poklanjaju cvjetni aranžmani, čestitke ili obiteljski ručkovi, a datum se može razlikovati ovisno o kalendaru. Iako se način obilježavanja mijenja od zemlje do zemlje, bit Majčina dana ostaje jednostavna. To je dan u kojem se zahvaljuje za neprospavane noći, prve korake, strpljenje, brigu, oproste, savjete i sve one male svakodnevne geste koje često postanu vidljive tek kad odrastemo.

Ovoga proljeća posadite u vrtu ovih 7 vrsta povrća i uživajte u ukusnim plodovima godinama
1/9
*uz korištenje AI-ja
Ključne riječi
ljubav obitelj majka Majčin dan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!