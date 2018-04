Haljina Matije Vuice ponovno na holivudskom crvenom tepihu

Za izuzetnu humanitarnu vecer Rumer Willis odabrala je moju haljinu u koju se zaljubila na prvi pogled zbog cega sam sretna i zahvalna, posebno stoga sto je ovo druga haljina koja se ovaj tjedan pojavila na svijetskim divama.....Hollywood Royalty @rumerwillis @racetoerasems red carpet styled by @stylistjenrade fashion provided by @ivanbittonstylehouse #rumerwillis #racetoerasems #ivanbittonstylehouse #fashion #golddress #couturegown #fashionstyle #matijavuica #ateliertrgbanajelacica2 #zagreb

A post shared by Matija Vuica (@matijavuica) on Apr 21, 2018 at 12:49pm PDT