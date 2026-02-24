Lidl predstavlja „Trolley Bag“ u drugoj suradnji s dizajnerom Nik Bentelom

Izrađena od industrijskog nehrđajućeg čelika, „Trolley Bag“ inspirirana je trgovačkim kolicima, čiji izgled i funkcionalnost prenosi u modni dodatak, uključujući i prepoznatljivu ručku. Torba dolazi s privjeskom za kovanicu za kolica, pretvarajući kupnju u modnu pistu. Nakon prošlogodišnje viralne senzacije „Croissant Bag“, koja se rasprodala u samo dvije minute i dovela Lidl na globalnu modnu scenu, „Trolley Bag“ ponovno dolazi osvojiti modni svijet.

„Nakon velikog uspjeha „Croissant Bag“ torbe prošle godine, ponovno surađujemo s Nik Bentelom, a ovog puta projekt ima i globalnu dimenziju. Uoči London Fashion Weeka predstavljamo novu kreativnu suradnju koja spaja svakodnevnu kupnju i svijet mode. Ovoga puta Nik je inspiraciju pronašao u prepoznatljivom simbolu kupnje i pretvorio ga u jedinstven modni dodatak vrhunske izrade. Veselimo se vidjeti kako će „Trolley Bag“ postati neočekivani modni komad koji privlači pažnju. Vjerujemo da će naši kupci uživati u ovoj suradnji, koja još jednom potvrđuje da se s Lidlom isplati”, – istaknuo je Marko Galić, direktor marketinga Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Foto: Lidl

Prateći sve popularniji trend utilitarne mode, „Trolley Bag“ pretvara svakodnevnu funkcionalnost u formu, brišući granice između praktičnosti i visokog stila te donoseći jedan od najiznenađujućih modnih komada sezone. Idealna za sve koji žele privući pažnju i u trgovini i na ulici, torba vješto spaja praktičnost klasične košare za kupnju s prepoznatljivim, razigranim stilom koji Lidl sve više razvija.

Nik Bentel, osnivač studija Nik Bentel Studios, o suradnji kaže: “Jednostavno nismo mogli odoljeti prilici da ponovno surađujemo s Lidlom. Postoji nešto posebno uzbudljivo u pretvaranju najneočekivanijih predmeta u modne izjave, i ovo je torba koja nas u potpunosti predstavlja. Lidl „Trolley Bag“ naš je najnoviji zaokret u iskustvu svakodnevne kupnje namirnica i savršen partner u kupnji. Razigrana je, praktična i stvorena da se ističe, bilo na modnoj pisti ili u svakodnevnim obavezama.”

Foto: Lidl

Već bilježimo velik interes za Lidl x Nik Bentel „Trolley Bag“, a količine su ograničene. U Hrvatskoj će se torbe moći osvojiti u nagradnom natječaju na Lidl Hrvatska TikTok profilu, koji počinje 27. veljače.