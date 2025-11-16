Naši Portali
Genijalni trik s Reddita: Kako je jednostavna mješavina očistila zahrđali sudoper u nekoliko minuta

16.11.2025.
Njegov trik ubrzo je izazvao lavinu reakcija.

Kuhinjski sudoper svakodnevno je izložen prljavštini, masnoći i vodi, pa s vremenom lako izgubi sjaj – čak i uz redovito ribanje. No jedan korisnik Reddita pokazao je koliko brzo može zasjati uz pravi trik. Na subredditu CleaningTips objavio je fotografije “prije i poslije” koje su oduševile tisuće korisnika. Na slikama se vidi sudoper prepun mrlja od hrđe koji je, nakon kratke kućne intervencije, zablistao kao nov.

Korisnik je opisao svoju metodu: “Mjesecima sam imao mrlje od hrđe i ništa nije pomagalo. Pomiješao sam sodu bikarbonu, sok od limuna i bijeli ocat, ostavio da djeluje i – voila! Mrlje su nestale u trenu. Ne mogu vjerovati koliko je jednostavno bilo.”

Finally removed the stains from my sink.
byu/c0mpromised inCleaningTips

Njegov trik ubrzo je izazvao lavinu reakcija. Mnogi korisnici pohvalili su metodu: “Izgleda nevjerojatno! Moram probati ovu kombinaciju.”; “Soda i ocat uvijek rade bolje od ičega što sam kupio u trgovini.” Neki su dali i praktične savjete, poput držanja mješavine u bočici s raspršivačem za redovito održavanje sudopera.

No, dio korisnika bio je skeptičan, objašnjavajući da soda bikarbona i ocat kemijski reagiraju i smanjuju učinak jedno drugome. “Ocat i soda bikarbona se poništavaju. Limun i abrazivnost sode odradili su glavni posao,” napisao je jedan. Drugi su pak istaknuli da reakcija ipak stvara aktivnu smjesu – uz puno mjehurića koji mogu pomoći u čišćenju.

U komentarima su se pojavili i drugi prijedlozi:

  • Za hrđu je dovoljna samo kiselina – limun ili ocat ostavljen nekoliko minuta.
  • Čelična vuna + deterdžent + vruća voda – najjednostavnije, ali učinkovito rješenje, prema nekima.
Kupnja