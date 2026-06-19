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VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Odlični fuži s hobotnicom

TURISTIČKA PATROLA Plomin
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL
1/4
Autor
Marina Borovac
19.06.2026.
u 10:16

Gostionica Porat, Porat Luka 28

Posljednjih godina interes gostiju porastao je interes za Plominom i njegovom okolicom što je, kako nam rekoše u mjesto, dovelo do toga da je "kvadrat" novogradnje u Plomin Luci došao na četiri tisuće eura. Malo dalje od tog objekta, na putu prema plaži, mi smo skrenuli u gostionicu "Porat" koja na internetu ima odlične recenzije, a za koju smo, što nam je bilo važnije, imali i provjerene usmene preporuke.

TURISTIČKA PATROLA Plomin
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Hrana je, uvjerili smo se kušavši za predjelo toplo-hladnu salatu od lignji i komorača (10 eura) i riblje bruskete (6 eura), zbilja dobra, što su potvrdili i fuži s hobotnicom i lignje (svaki po 15 eura) te za desert semifreddo (4 eura).

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 47
(do 50 bodova)      

Kvaliteta hrane 13
(do 15 bodova)      

Usluga 10
(do 10 bodova)      

Prostor 19
(do 20 bodova)      

Vrijednost za novac 5
(do 5 bodova)

Ukupno: 94

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
 

TURISTIČKA PATROLA Plomin
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Ključne riječi
Plomin Večernjakove zvjezdice

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