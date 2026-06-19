Odlični fuži s hobotnicom

Posljednjih godina interes gostiju porastao je interes za Plominom i njegovom okolicom što je, kako nam rekoše u mjesto, dovelo do toga da je "kvadrat" novogradnje u Plomin Luci došao na četiri tisuće eura. Malo dalje od tog objekta, na putu prema plaži, mi smo skrenuli u gostionicu "Porat" koja na internetu ima odlične recenzije, a za koju smo, što nam je bilo važnije, imali i provjerene usmene preporuke.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Hrana je, uvjerili smo se kušavši za predjelo toplo-hladnu salatu od lignji i komorača (10 eura) i riblje bruskete (6 eura), zbilja dobra, što su potvrdili i fuži s hobotnicom i lignje (svaki po 15 eura) te za desert semifreddo (4 eura).

Ocjene Raznovrsnost ponude jela i pića 47

(do 50 bodova) Kvaliteta hrane 13

(do 15 bodova) Usluga 10

(do 10 bodova) Prostor 19

(do 20 bodova) Vrijednost za novac 5

(do 5 bodova) Ukupno: 94 80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE

88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE

95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA

