Odlični fuži s hobotnicom

Posljednjih godina interes gostiju porastao je interes za Plominom i njegovom okolicom što je, kako nam rekoše u mjesto, dovelo do toga da je "kvadrat" novogradnje u Plomin Luci došao na četiri tisuće eura. Malo dalje od tog objekta, na putu prema plaži, mi smo skrenuli u gostionicu "Porat" koja na internetu ima odlične recenzije, a za koju smo, što nam je bilo važnije, imali i provjerene usmene preporuke.
Hrana je, uvjerili smo se kušavši za predjelo toplo-hladnu salatu od lignji i komorača (10 eura) i riblje bruskete (6 eura), zbilja dobra, što su potvrdili i fuži s hobotnicom i lignje (svaki po 15 eura) te za desert semifreddo (4 eura).
Raznovrsnost ponude jela i pića 47
(do 50 bodova)
Kvaliteta hrane 13
(do 15 bodova)
Usluga 10
(do 10 bodova)
Prostor 19
(do 20 bodova)
Vrijednost za novac 5
(do 5 bodova)
Ukupno: 94
80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA