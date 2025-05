Evo zašto je važno koliko ste seksualnih partnera imali prije braka

Zagovornici teorije da bi tijekom života trebali imati samo jednog seksualnog partnera i to onog s kojim je planirate ozakoniti vezu zadovoljno trljaju ruke nakon objave istraživanja "Before 'I Do': What Do Premarital Experiences Have to Do with Marital Quality Among Today’s Young Adults" koje je provedeno na Sveučilištu Virginija.

Za sreću u braku prema tim je rezultatima bitno imati što manje različitih seksualnih partnera prije izgovaranja sudbonosnog "da". Po mogućnosti, to je jedan i to onaj s kojim uplovljavate u bračnu luku. Osjećaj zadovoljstva i sreće u braku, prema rezultatima, opada s brojem seksualnih partnera.

Čak 53 posto ispitanica koje su spavale samo s budućim suprugom izjavilo je, naime, da su jako zadovoljne u braku, a brojka pada na 42 postotna poena kod onih koje su imale više od dva partnera te do 22 posto kod onih žena koje su imale više od 10 seksualnih partnera prije nego što su stupile u brak.

Seks s različitim partnerima u korelaciji je s nezadovoljstvom u braku, a razlog je za to, tumače autori studije, poprilično banalan. One žene koje su promijenile više partnera nezadovoljne su jer znaju da postoji alternativa.

– Iskustva koja smo imali u prošlosti utječu i na buduću kvalitetu bračnog života. Mnogi mladi danas doslovno shvaćaju uzrečicu "Samo jednom se živi" pa ne misle na sutra, napominju autori studije Galena K. Rhoades i Scott M. Stanley.

Smatraju da to ne znači da će seks prije braka uništiti buduću vezu, ali ipak tvrde da bi seks s različitim partnerima predstavljao rizik ako očekujete visoko kvalitetan brak, prenosi Daily Mail. Studija se pozabavila i s brojem uzvanika na svadbi. Kažu da su dugoročno najsretniji oni parovi koji su na svadbenoj svečanosti imali više od 150 gostiju!

Vjerujemo da je to povezano s tim da se ljudi osjećaju obvezatnim kad se zaklinju na vječnu ljubav pred većim brojem gostiju, ali i time što imaju veću potporu, navode autori studije.

Istraživanje je pratilo 1294 nevjenčanih žena i muškaraca u SAD-u tijekom pet godina. Tijekom istraživanja vjenčalo se 418 osoba, a tek 23 posto njih vodilo je ljubav samo s osobom s kojom su uplovili u bračnu luku.

