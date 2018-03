Evo što partneri moraju znati jedno o drugom prije vjenčanja

Ako imate leptiriće u trbuhu i još uvijek osjećate snažnu kemiju, vjerojatno razmišljate kako je vrijeme za onaj korak dalje. Vjenčanje. Ipak, mnogi zaboravljaju da će to početno oduševljenje proći i nastupit će realnost. Ne kaže se uzalud kako je "ljubav slijepa".

Ipak, ako zaista želite izreći jedno drugom sudbonosno DA, ovo su iskustva koja biste, savjetuju stručnjaci za veze, trebali iskusiti prije toga.

Uspješno razriješiti ozbiljnu svađu

Sitnih razmirica i neslaganja može biti svakodnevno, no naći se u zaista ozbiljnoj svađi ono je što će vas pripremiti na brak. Nerealno je olekivati da do takvih situacija neće doći jer "ste sad u super odnosu" i nije vam ni zamislivo da možete imati svađu koja bi mogla cijeli vaš odnos okrenuti naopačke. Ako i dalje vjerujete da je to nemoguće, vjerojatno ste još pod dojmom leptirića ili nedovoljno iskusni da biste na svoju budućnost gledali realno. Kada se takva svađa dogodi i uspješno je razriješite bez posljedica na vaš odnos, možete razmišljati o vjenčanju.

Odraditi razgovor o svom djetinjstvu i članovima obitelji

Ovo je vrlo bitan korak koji mnogi izbjegavaju. Neki će reći kako su jako vezani za svoje roditelje, braću, ujake i sl., a to može biti i pokazatelj da će u slučaju sukoba vaš partner ili partnerica zauzeti obrambeni stav prema njima bez pokušaja da sasluša vašu stranu. Zbog ovakvih su situacija pucali brakovi. To ne znači da se netko mora udaljiti od svoje obitelji, naprotiv, ali potrebno je odvojiti onaj dio života kroz koji idete zajedno i u takvim situacijama biti podrška jedno drugom, a ne neprijatelj. Što ćete napraviti ako se njegovi ili njeni roditelji ne slažu s nečim što ste vi odabrali za svoj najsretniji dan u životu? I znate li kako će druga strana na to reagirati? Na to biste trebali imati odgovor.

Dogovorite financije

Jedan od najčešćih razloga zbog kojeg veze i brakovi pucaju su - financije. Svakako sjednite i razgovarajte o tome na koji ćete način dijeliti troškove. Znate li ima li osoba kojuvolite nekakvih dugova otprije i kakvi su joj planovi za budućnost?

Razgovarajte o gubitku posla ili zdravstvenim problemima

Vjerojatno vam ovakvo nešto nikadane bi palo na pamet jer se vodite onom: u dobru i u zlu. No činjenice su da kada nastupe problemi na određenom polju, nastupaju i problemi u vezi. Ako netko od vas ostane bez primanja, znate li kako će se druga strana postaviti prema vama? Ako ne znate, doznajte prije nego utrčite u brak.

Ovo su "teške" teme o kojima mnogi parovi ne vode računa jer ne žele "narušavati" idiličnu sliku svog odnosa. Neki će biti stava: o tome ćemo kada do toga dođe, i ako dođe, no u svakom slučaju morate biti svjesni da tada već za vaš odnos može biti kasno. Bolje spriječiti nego liječiti, stav je bračnih savjetnika i stručnjaka za veze.