Dyson Airwrap i.d.: tehnološko čudo koje je zaludjelo svijet sada po najboljoj cijeni u Allesu!

Kada je Dyson prije nekoliko godina lansirao svoj prvi Airwrap, beauty svijet se doslovno okrenuo naglavačke. Djevojke diljem svijeta dijelile su videozapise svojih savršeno oblikovanih valova, a društvene mreže pretvorile su ga u statusni simbol ljepote i tehnologije. Danas, s novom generacijom, Dyson Airwrap i.d., priča se nastavlja.

Ovaj prvi multistyler koristi se kao uvijač za kosu, sušilo za kosu i stilizator za kosu s integriranom Bluetooth tehnologijom donosi potpuno personalizirano iskustvo oblikovanja kose. Povezuje se s aplikacijom MyDyson, koja na temelju vašeg profila kose, duljine, teksture i željenog stila kreira savršenu sekvencu stiliziranja i.d. Curl. Jednim pritiskom na gumb uređaj automatski uvija, oblikuje i učvršćuje frizuru, pamteći vaše postavke za buduće korištenje.

Foto: Promo

Osim tehnoloških inovacija, nova generacija donosi i nove nastavke: konusni za precizne kovrče od korijena, nastavke od 40 mm koji se mogu okretati u oba smjera, mekane i velike četke za volumen te nastavak 2 u 1 koji suši i zaglađuje kosu u jednom potezu. U pakiranju dolazi i elegantna luksuzna torbica za jednostavno prenošenje. Iskustvo korištenja sada je intuitivnije nego ikad. Kroz aplikaciju MyDyson možete pratiti postavke u stvarnom vremenu, dobiti podsjetnike za održavanje te pristupiti video tutorijalima i savjetima za njegu točno prema vašem tipu kose, a ono što je najvažnije, uređaj pamti vašu rutinu.

Oni koji su ga već isprobali, tvrde da Dyson Airwrap i.d. mijenja način na koji doživljavamo sušenje i oblikovanje kose. Više nije riječ o običnom uređaju, već o malom tehnološkom luksuzu koji štedi vrijeme, čuva kosu i donosi profesionalne rezultate bez odlaska u salon.

Foto: Promo

A najbolja vijest? DYSON stilizator za kosu Airwrap i.d. dostupan je u Alles webshopu po najpovoljnijoj cijeni od 469 €.Ako ste razmišljali o ulaganju u pametan uređaj koji će promijeniti vašu rutinu njege kose, sada je pravi trenutak, jer ovo je uređaj koji će vam se brzo pokazati kao pametna investicija.

Ono što Alles izdvaja na tržištu jest i niz dodatnih pogodnosti koje kupnju čine još praktičnijom: dostava na području cijele Hrvatske, besplatna dostava za narudžbe iznad 700 €, te vlastito skladište koje jamči brzu i pouzdanu isporuku.