Djevojka zbog svog velikog čela često trpi razne uvrede: ‘Ljudi kažu da mi kvari lice i cijeli izgled’

Iako mnogi od imaju nešto u svom izgledu što bi možda voljeli da nemaju, rijetko tko je zbog toga ismijavan od strane drugih ljudi. No, jedna 18-godišnja djevojka ispričala je kako često trpi uvrede i ružne komentare zbog svog velikog čela, a mnogi joj govore da joj to u potpunosti kvari izgled, piše The Sun.

U njezinom videu na Tik Toku prvo je prikazano kako rukom pokriva čelo, a zatim je uz to napisala: "trend je da pokrijemo ono što nam kvari lice, pa evo". Nakon samo nekoliko sekundi brzo je maknula ruku s lica kako bi otkrila kako joj izgleda čelo. No, unatoč tome što je priznala da ju pomalo smeta to što joj govore, djevojka je rekla kako osobno ne smatra da joj čelo kvari lice.

- Vidite da je ovo napravljeno kao šala. Očito znam da mi je glava ogromna, ali ne vjerujem da mi to uništava lice. Ja sam sebi i dalje lijepa, a vi ste svi ste samo jako zli. Samo zato što mi je dovoljno ugodno objaviti da sam vrlo svjesna da je moje čelo ogromno, ne znači da vi morate početi biti zločesti - rekla je.

Njezin video očito je šokirao mnoge jer je skupio čak 8,8 milijuna pregleda. Mnogi korisnici pohvalili su ju što se ne obazire na ružne komentare, a neki su joj i udijelili komplimente.

- I dalje si lijepa, samo su ljudi zločesti - napisala je jedna korisnica.

- Ne slušaj druge, izgledaš odlično - komentirao je jedan korisnik.

Međutim, bilo je i onih drugih koji nisu baš imali lijepe riječi.

"Oprosti, ali nasmijala sam se", glasio je jedan komentar, dok je četvrti korisnik dodao: "Ovo me uplašilo."

