Djevojka upozorava druge da obrate pažnju na jednu stvar prilikom kupovine kožnih hlača: 'Uvijek to provjerite, bitno je'

Julia Leonard ostala je posramljena kad je sa svojom obitelji posjetila restoran, a za sve su krive njezine nove hlače, prenosi Mirror.



U svom TikTok videu objasnila je što se točno dogodilo i poručila: "Molim vas, dobro pazite idući put kada kupujete kožne hlače. Svoje sam uzela u Zari, a obukla sam ih kada sam išla s obitelji u restoran. Na kraju večeri mojoj sestri je ispao mobitel, a ja sam se sagnula da ga podignem."

U sljedećem trenutku djevojka se osramotila - tijekom saginjanja nove kožne hlače proizvele su zvuk poput ispuštanja vjetra. Pokazala je u videu kako se to nije dogodilo samo taj put, već se isto dogodi uvijek kada čučne ili kada se sagne. Upozorila je djevojke da prilikom kupovanja kožnih hlača uvijek provjere mogu li se u njima normalno sagnuti.



Njezin video pregledan je više od 3,9 milijuna puta te je nasmijao mnoge korisnike. - Očekivao sam da će se potrgati, ali stvarno sam pogriješio - glasio je jedan komentar. - Ajme! Stajala bih tamo i napravila to 32 puta kako bih pokazala da su to samo hlače - komentirala je jedna korisnica.

Naručio hlače i naočale s poznate stranice, a ono što je dobio nasmijalo je sve: