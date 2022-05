Djevojka šokirala korisnike TikToka: 'Tuširam se samo jednom tjedno jer mi se to ne sviđa'

Tuširanje je dio svakodnevne rutine, no, jedna žena je na Tik Toku otkrila da se ne voli tuširati i da se te navike odrekla u srednjoj školi. Kako piše The Sun, rekla je da joj je cijeli taj proces previše naporan.

Djevojka imena Reina, pojasnila je da ne misli na to koliko često pere kosu, već samo na tuširanje tijela. Prvo objašnjenje koje je rekla bilo je da joj se to jednostavno ne sviđa, a zatim je iznijela dodatne razloge.

- Od zagrijavanje vode, do ulaska pod tuš, do obavljanja svih potrebnih stvari, pa zatim izlazak iz tuša, sušenje, čekanje da se kosa osuši...jednostavno je previše toga i oduzima previše vremena. Tuširam se jednom tjedno i to mi je sasvim dovoljno - objasnila je Reina u videu.

Njezin sljedeći razlog zbog kojega izbjegava tuširanje, bio je taj što mrzi osjećaj mokre kose. Rekla je da ne može koristiti sušilo za kosu i da mrzi njegov zvuk, a ima i problema sa sluhom. Tvrdi i da su joj se ekcemi, suho vlasište, i općenito problemi sa suhom kožom, poboljšali otkako se počela manje tuširati.

Njezin zadnji razlog bio je ušteda vode, odnosno objasnila je kako ne voli bespotrebno trošiti vodu, ali ni proizvode za tuširanje. Korisnici Tik Toka odmah su počeli komentirati njezin video, a mnogi su bili zgroženi njezinim higijenskim navikama.

- Njega o sebi i čišćenje nikada nisu gubljenje vremena, to je nešto što morate i trebali biste raditi - napisao je jedan korisnik.

"Ovo mora biti neka šala. Nije iznijela niti jedan valjani razlog", komentirala je jedna korisnica, a druga je oštro dodala: "Očito je da nema partnera, ne znam tko bi to trpio."

