Djevojka ispričala na forumu: 'Dečko mi je rekao da o našem seksu priča sa svojim roditeljima!'

Iako su neki ljudi u razgovoru o svom seksualnom životu otvoreniji od drugih, vjerojatno se barem u jednoj stvari svi mogu složiti; da te razgovore ne vode sa svojim roditeljima. Bez obzira koliko bili bliski s mamom ili tatom, većina ljudi neće s njima dijeliti detalje o onome što im se događa u spavaćoj sobi. Svejedno, čini se kako ipak postoje oni koji to rade, a u to se uvjerila i 22-godišnjakinja koja je na forumu Mumsnet anonimno ispričala kako se šokirala kad je saznala da njen dečko (26) sam svojim roditeljima; i bez da ga oni išta pitaju; kaže kada se seksao... Djevojka je tako objasnila da njih dvoje, iako još nisu imali penetrativni seks, redovito uživaju u oralnom seksu, te da njegovi roditelji obično za to od njega čuju već sutradan. "Ni on ni ja nemamo mnogo seksualnog iskustva, a nedavno mi je rekao da ponekad, nakon što to obavimo, on svojima da do znanja da smo se 'malo zabavili'...", napisala je.

Roditelji mu, kaže, žive u inozemstvu i vrlo je blizak s njima, a nedavno im je u posjet došao njegov otac kojeg je ona ujutro zatekla u kuhinji, i to nakon što je saznala da od svog sina dobije 'pun izvještaj' o akciji u krevetu. "Rekao mi je da mu roditelji znaju sve o njemu i da s njima razgovara doslovno o svemu. Često ih zove i šalje im poruke što mi je bilo u redu, no ne znam što da mislim o tome da s njima baš sve dijeli...", piše ona.

Tako joj je dečko, priča, uoči očevog dolaska rekao i da će ga sigurno čim dođe pitati za njegove intimne probleme i dati mu 'neki dobar savjet'. "Također, rekao mi je da mu o tome ne bi bilo problem razgovarati ni s mamom, te da bi s njom rado podijelio i koji su moji problemi ili da joj mogu i sama reći, jer će sigurno i ona za mene imati neki dobar savjet. Tada mi je već bilo jako neugodno pa sam ga izravno pitala je li im rekao i da smo imali oralni seks. Odgovorio mi je da im samo ponekad, nakon što to napravimo, da do znanja da smo se 'sinoć malo zabavili...'.

Objasnio mi je i da ga, budući da je djevac, roditelji na neki način što se toga tiče drže na oku, ali i da ih on o tome rado obavještava", ispričala je. Ona se tada, kaže, prilično uzrujala, jer smatra da je seks privatna stvar i ne želi o svojoj intimi razgovarati s drugima, a pogotovo s njegovom obitelji. Ipak, sada mora gledati njegove roditelje znajući da oni sve znaju... "To je tako nevjerojatno čudno", napisala je jedna korisnica u komentarima. "Što točno oni o vašem seksu uopće žele znati?", dodala je, a slično je reagirala i većina drugih.

"To mi zvuči jako čudno. Zašto bi njegovi trebali znati kada ste se i kako seksali? To je u najmanju ruku povreda vaše privatnosti", zaključila je, a neki su djevojci čak savjetovali i da prekine svoju vezu. "Ja bih osobno preispitala sve što znam u vezi njega, ali i sve što sam mislila o našoj zajedničkoj budućnosti. Jer, ne mogu ni zamisliti kakve vas sve grozne situacije očekuju s njima, kad su tako neprikladno upleteni u njegov osobni život...", zaključila je korisnica.

