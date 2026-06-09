Čokoljupci će je obožavati: Ova biljka miriše na čokoladu, ali nije za one na dijeti

Ako tražite biljku koja će privlačiti poglede, ali i oduševiti mirisom, čokoladni cosmos mogao bi biti savršen izbor za vaš vrt. Ova neobična trajnica poznata je po tamnocrvenim cvjetovima i slatkastom mirisu koji mnoge podsjeća na čokoladu. Riječ je o vrsti Cosmos atrosanguineus, porijeklom iz Meksika, koja obožava sunčane položaje i dobro podnosi ljetne vrućine. Za razliku od brojnih osjetljivijih cvjetnica, čokoladni cosmos uspijeva i tijekom najtoplijih mjeseci, kada mnoge druge biljke počinju gubiti cvjetove. Njegovi cvjetovi nisu veliki, ali se ističu intenzivnom tamnocrvenom bojom i ugodnim mirisom po kojem je biljka dobila ime. Osim atraktivnog i neobičnog izgleda, privlači i brojne oprašivače, posebno leptire kojima je njegov slatkasti miris vrlo privlačan.

Biovrtlarka i autorica Silvija Kolar-Fodor navodi da je čokoladni cosmos u prirodi izumro te da se današnje biljke uzgajaju iz jednog sačuvanog sterilnog klona koji se ne razmnožava sjemenom, već dijeljenjem gomolja i reznicama, prenosi Biovrt. Za uspješan uzgoj potrebno mu je dobro drenirano tlo jer gomoljasti korijen ne podnosi dugotrajno zadržavanje vlage. Iako je trajnica, nije otporan na jače zimske minuse pa u kontinentalnim krajevima Hrvatske ne može prezimiti na otvorenom. Zbog toga ga je prije zime potrebno presaditi u posudu i smjestiti na zaštićeno mjesto.

Biljka najčešće naraste između 40 i 60 centimetara visine, a najbolje uspijeva na sunčanim gredicama, iako može podnijeti i djelomičnu sjenu. Čokoladni cosmos može se saditi izravno u vrt ili uzgajati u teglama na terasi i balkonu. Uzgoj u posudama praktično je rješenje za one koji žive u hladnijim krajevima jer se biljka tijekom zime lakše premješta u zatvoreni prostor. Njezina kombinacija tamnih cvjetova i mirisa čokolade čini je jednom od najneobičnijih biljaka koje možete posaditi u vrtu.