Savjeti trenera za pse: Evo kako zaustaviti vašeg psa kad laje

Profesionalni trener pasa, s 15 godina iskustva u dresuri, na svom je TikTok profilu podijelio video u kojem ističe najčešće pogreške koje vlasnici rade kada pokušavaju zaustaviti lajanje svog psa. Naravno, potpuno je normalno da psi ponekad postanu glasni i reagiraju na podražaje iz okoline lajanjem, ali kada ono potraje ili izmakne kontroli, takvo se ponašanje može zaustaviti jednostavnom metodom. Adam Spivey profesionalni je trener i direktor tvrtke Southend Dog Training, a na svojim društvenim mrežama često dijeli savjete o pravilnoj dresuri pasa i ispravljanju nepoželjnih ponašanja. Lajanje može biti posljedica straha, naučenih navika ili instinkta da pas zaštiti svoj teritorij, a jedna od najčešćih pogrešaka koju vlasnici rade u pokušaju da isprave takvo ponašanje jest vikanje. Mnogi na pretjerano lajanje reagiraju frustracijom, no takva reakcija može nesvjesno potaknuti neželjeno ponašanje.

„Pas vidi samo: 'Ja sam uznemiren, ti si uznemiren, ja lajem, ti vičeš.' Vaša energija prati njegovu i time samo pogoršavate situaciju“, objašnjava Spivey. Najvažnije je ostati smiren, čak i u stresnim situacijama. Kao primjer naveo je pse koji pretjerano reagiraju na zvono. Savjetuje vlasnicima da tijekom dana u nasumičnim trenucima zvone na kućno zvono, a kada ga pas čuje, pošalju ga na njegovo mjesto ili ležaj te ga nagrade poslasticom. Postupak treba ponavljati sve dok pas u potpunosti ne prestane lajati. Kada se smiri i prestane reagirati na zvono, uspješno ste ga naučili da svoju reakciju prilagodi situaciji. Psima koji pretjerano laju i skaču kada netko pozvoni ili dođe na vrata potreban je strukturiran pristup, tvrdi stručnjak.

„To uključuje desenzibilizaciju i kontrauvjetovanje. Možete početi tako da netko lagano pokuca na vrata, a vi nagradite psa za smireno ponašanje. Zatim postupno povećavajte intenzitet i trajanje podražaja, pritom pazeći da pas ne prijeđe prag svoje reaktivnosti“, ističe. Učenje naredbi kao alternativnog ponašanja koje će zamijeniti lajanje u neprikladnim situacijama ili ga smanjiti, poput „sjedni“, „lezi“ ili „donesi igračku“, značajno će promijeniti vašu svakodnevicu. Iako zahtijeva dosta vremena i truda, učenje osnovnih naredbi znatno će poboljšati vaš odnos s ljubimcem i njegovo ponašanje. Dosljednost i upornost ključne su vrline koje će vam osigurati uspjeh. Uz strpljenje i upornost, glasan i reaktivan pas s vremenom će se opustiti i stišati. Dodaje i da je, ako je problem izrazito izražen ili nema napretka, najbolje potražiti pomoć profesionalnog trenera pasa.