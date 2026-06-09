Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Stručnjak savjetuje

Savjeti trenera za pse: Evo kako zaustaviti vašeg psa kad laje

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
09.06.2026.
u 15:30

Dresura pasa nije nimalo lagan zadatak, pogotovo ako imate reaktivnog psa, ali uz ove trikove koje je podijelio profesionalac, vaš će pas prestati neprestano lajati.

Profesionalni trener pasa, s 15 godina iskustva u dresuri, na svom je TikTok profilu podijelio video u kojem ističe najčešće pogreške koje vlasnici rade kada pokušavaju zaustaviti lajanje svog psa. Naravno, potpuno je normalno da psi ponekad postanu glasni i reagiraju na podražaje iz okoline lajanjem, ali kada ono potraje ili izmakne kontroli, takvo se ponašanje može zaustaviti jednostavnom metodom. Adam Spivey profesionalni je trener i direktor tvrtke Southend Dog Training, a na svojim društvenim mrežama često dijeli savjete o pravilnoj dresuri pasa i ispravljanju nepoželjnih ponašanja. Lajanje može biti posljedica straha, naučenih navika ili instinkta da pas zaštiti svoj teritorij, a jedna od najčešćih pogrešaka koju vlasnici rade u pokušaju da isprave takvo ponašanje jest vikanje. Mnogi na pretjerano lajanje reagiraju frustracijom, no takva reakcija može nesvjesno potaknuti neželjeno ponašanje.

„Pas vidi samo: 'Ja sam uznemiren, ti si uznemiren, ja lajem, ti vičeš.' Vaša energija prati njegovu i time samo pogoršavate situaciju“, objašnjava Spivey. Najvažnije je ostati smiren, čak i u stresnim situacijama. Kao primjer naveo je pse koji pretjerano reagiraju na zvono. Savjetuje vlasnicima da tijekom dana u nasumičnim trenucima zvone na kućno zvono, a kada ga pas čuje, pošalju ga na njegovo mjesto ili ležaj te ga nagrade poslasticom. Postupak treba ponavljati sve dok pas u potpunosti ne prestane lajati. Kada se smiri i prestane reagirati na zvono, uspješno ste ga naučili da svoju reakciju prilagodi situaciji. Psima koji pretjerano laju i skaču kada netko pozvoni ili dođe na vrata potreban je strukturiran pristup, tvrdi stručnjak.

@southenddogtraining1 How to stop your dog going mental #dogs ♬ original sound - SouthendDogTraining

„To uključuje desenzibilizaciju i kontrauvjetovanje. Možete početi tako da netko lagano pokuca na vrata, a vi nagradite psa za smireno ponašanje. Zatim postupno povećavajte intenzitet i trajanje podražaja, pritom pazeći da pas ne prijeđe prag svoje reaktivnosti“, ističe. Učenje naredbi kao alternativnog ponašanja koje će zamijeniti lajanje u neprikladnim situacijama ili ga smanjiti, poput „sjedni“, „lezi“ ili „donesi igračku“, značajno će promijeniti vašu svakodnevicu. Iako zahtijeva dosta vremena i truda, učenje osnovnih naredbi znatno će poboljšati vaš odnos s ljubimcem i njegovo ponašanje. Dosljednost i upornost ključne su vrline koje će vam osigurati uspjeh. Uz strpljenje i upornost, glasan i reaktivan pas s vremenom će se opustiti i stišati. Dodaje i da je, ako je problem izrazito izražen ili nema napretka, najbolje potražiti pomoć profesionalnog trenera pasa.
Ključne riječi
dresura pasa savjeti stručnjaka kako zaustaviti lajanje psa lajanje pas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!