Više od ukrasa: Ovo je 6 razloga zbog kojih biste ove godine u svome vrtu trebali naći mjesta za neven
Neven je biljka prepoznatljiva po veselim narančastim i žutim cvjetovima, ali njegova ljepota samo je dio zanimljive priče. Ova skromna vrtna biljka stoljećima se koristi u narodnoj medicini, najčešće za njegu kože, manjih rana i nadražaja. Poznat je i kao biljka koju vole pčele i drugi korisni kukci, pa je rado viđen gost u povrtnjacima i cvjetnim gredicama.
Mnogi ga sade i zbog uvjerenja da svojim mirisom i korijenom može pomoći u odbijanju nekih neželjenih stanovnika vrta, uključujući krtice. Ipak, kod ljekovitih pripravaka treba biti oprezan: neven može biti koristan saveznik, ali nije zamjena za liječnika kada je riječ o ozbiljnijim tegobama.
Mast od nevena za suhu i nadraženu kožu: Najpoznatiji pripravak od nevena svakako je nevenova mast, koja se tradicionalno koristi za njegu suhe, ispucale i osjetljive kože. Priprema se tako da se suhi ili svježi cvjetovi lagano zagrijavaju u masnoći ili biljnom ulju, a zatim se procijede i pomiješaju s pčelinjim voskom. Takva mast može biti korisna za laktove, pete, ruke i dijelove kože koji su grubi ili izloženi vjetru i hladnoći.
Ulje od nevena za masažu i njegu tijela: Nevenovo ulje priprema se jednostavno, tako da se suhi cvjetovi stave u čistu staklenku i preliju kvalitetnim biljnim uljem, primjerice maslinovim, bademovim ili suncokretovim. Staklenka se ostavi nekoliko tjedana na toplom i svijetlom mjestu, uz povremeno protresanje, a zatim se ulje procijedi. Može se koristiti za masažu, njegu suhe kože ili kao baza za domaće balzame i kreme.
Oblozi od nevena za manje kožne tegobe: Čaj od nevena ne mora se koristiti samo za piće, nego i kao blagi oblog za kožu. Cvjetovi se preliju vrućom vodom, ostave da odstoje, a zatim se ohlađenim čajem natopi čista gaza ili pamučna krpica. Takvi oblozi tradicionalno se koriste kod manjih nadražaja kože, ali se ne smiju stavljati na duboke, inficirane ili ozbiljne rane bez savjeta liječnika.
Čaj od nevena za ispiranje usta i grla: Neven se tradicionalno koristi i za ispiranje usne šupljine kod blagih nadražaja desni, sluznice ili grla. Čaj se priprema od osušenih cvjetova, ostavi se da se ohladi do mlake temperature i koristi za grgljanje ili ispiranje. Ne treba ga gutati u velikim količinama niti koristiti kao zamjenu za stomatološki ili liječnički pregled ako se bol, ranice ili upala ne povlače.
Neven u vrtu kao saveznik povrća i oprašivača: Neven je koristan i u vrtu jer svojim cvjetovima privlači pčele, leptire i druge oprašivače. Često se sadi uz povrće jer uljepšava gredice, privlači korisne kukce i može pomoći u stvaranju raznolikijeg, zdravijeg vrtnog prostora. Osim toga, njegovi cvjetovi dugo traju, lako se sam zasijava i dobro podnosi različite uvjete, pa je zahvalan izbor i za početnike.
Neven kao prirodna pomoć protiv vrtnih nametnika i krtica: U narodnom vrtlarstvu neven se često spominje kao biljka koja može pomoći u odbijanju nekih štetnika, a ponegdje se vjeruje i da njegov miris smeta krticama. Najčešće se sadi uz rubove gredica, oko povrtnjaka ili između kultura koje želimo zaštititi, no treba naglasiti da ne postoji jamstvo da će sam neven riješiti problem krtica.
*uz korištenje AI-ja