Kuharica iz Grčke podijelila svoj omiljeni ljetni recept: Probajte mediteransku salatu od lubenice!

Autorica bestselera New York Timesa i kuharica Suzy Karadsheh podijelila je na portalu CNN-a jedan od svojih omiljenih ljetnih recepata za osvježavajuću ljetnu salatu od lubenice u kojoj je, kaže, savršena kombinacija slatkih i slanih okusa, a koja njoj još od kada je bila dijete predstavlja samu esenciju ljeta. "Riječ je o kombinaciji slatke lubenice, hladnih krastavaca i slanog feta sira sa malo svježe mente", kaže Karadsheh i dodaje da je dodatni plus ovog recepta to što je vrlo lagan za pripremu.

"Svaki je zalogaj salate od lubenice prepun slatkih i slanih okusa. Meni je sezona lubenica apsolutno najdraže doba godine jer to osvježavajuće voće dodajem i u sangriju, a stavljam je čak i na roštilj", kaže kuharica i objašnjava da se sočna lubenica narezana na kocke izvrsno slaže sa ohlađenim sirovim krastavcima, svježim začinskim biljem i slanim sirom. Evo što će vam sve trebati za pripremu njenog ljetnog hita:

Lubenica: Možete koristiti jednu malu ili pola velike lubenice. Morati ćete ju oguliti i narezati na kockice ili koristiti žlicu za dubljenje lubenice.

Engleski krastavac ili krastavac bez sjemenki jer je slađi od većine drugih, a kora mu je jako tanka pa ga ne treba guliti. Ako ipak upotrijebite drugu vrstu krastavca, prije rezanja ogulite i očistite od sjemenki. Nasjeckajte na kockice.

Listovi metvice i bosiljka: otprilike jedna šalica svakog (ili 15 listova metvice i 15 listova bosiljka), grubo nasjeckanih ili natrganih.

Kremasti feta sir: Oko pola šalice ili malo više izmrvljene fete.

U veliku zdjelu ubacite kockice lubenice, kockice krastavca, natrgano svježe začinsko bilje i smrvljenu fetu. Prelijte preljevom od meda i limete pa pjenjačom lagano promiješajte da se sve sjedini. Na kraju dodajte još malo izmrvljenog feta sir i pospite po cijeloj salati.

Preljev za salatu od lubenice

Iako je ova salata od lubenice i fete ukusna i bez preljeva, jednostavan svijetli preljev spaja sve komponente i poboljšava okus, a potrebna su vam samo 4 sastojka:

Med: 2 žlice

Sok od limete ili limuna

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

Prstohvat soli (da izvuče sok iz kockica krastavca i lubenice)

Ovaj preljev možete napraviti unaprijed i staviti ga na salatu malo prije posluživanja, a u hladnjaku će ostati dobar do tri dana.

