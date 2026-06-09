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Trik profesionalnih vrtlara: Za bujne i zdrave ruže potreban vam je samo jedan sastojak

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
09.06.2026.
u 16:30

Uz samo jedan pristupačan sastojak vaše će ruže ovog ljeta bujati kao nikad do sada

Kako bi tijekom ljeta vaše ruže rasle što bujnije i bile zdrave, nije dovoljno samo redovito ih zalijevati. Iskusni vrtlari znaju da zdravlje biljke uvelike ovisi o stanju tla, a jedan jednostavan korak može napraviti veliku razliku u rastu i cvatnji. Vrtlarski početnici često zanemaruju malčiranje, a ono je jedan od najvažnijih poslova u vrtu. Riječ je o prekrivanju površine tla materijalom koji ga štiti od isušivanja, naglih promjena temperature i pojave korova. Organski malčevi s vremenom se razgrađuju pa tlo obogaćuju hranjivim tvarima i poboljšavaju njegovu strukturu, prenosi Daily Express.

Ruže tijekom toplijih mjeseci troše velike količine vode pa održavanje vlage u tlu često predstavlja izazov. Sloj malča pomaže zadržati vlagu oko korijena, zbog čega biljka lakše podnosi ljetne vrućine i zahtijeva manje često zalijevanje. Stručnjaci s portala Gardening Know How ističu da je među najboljim prirodnim izborima usitnjena kora drveta. „Usitnjena kora jedan je od najboljih izbora za ruže jer se razgrađuje brže od drvne sječke, a pritom u tlo unosi više hranjivih tvari.“

Takav malč učinkovito sprječava rast korova, zadržava vlagu i štiti korijen od pregrijavanja tijekom visokih temperatura. Dodatna prednost je što se lako pomiče tijekom prihranjivanja biljaka, a nakon toga jednostavno vraća na mjesto. Stručnjaci preporučuju sloj debljine od pet centimetara. Deblji sloj može otežati prolazak vode i zraka do korijena. Oko same stabljike treba ostaviti nekoliko centimetara slobodnog prostora kako bi se smanjio rizik od truljenja i pojave štetnika. Pri odabiru kore važno je uzeti u obzir njezin izgled i trajnost. Kora cedra, bora, smreke i jele ubraja se među najpopularnije opcije za malčiranje ruža. Jedan prirodan sastojak i malo truda osigurat će zdravlje ruža koje će bogato cvasti tijekom cijelog ljeta. Kvalitetan malč ne samo da olakšava održavanje vrta, već stvara bolje uvjete za rast biljaka iz sezone u sezonu.
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